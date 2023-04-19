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台灣空汙罹肺癌高於國外？張善政：高風險族群快篩檢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政呼籲高風險族群趕快申請免費LDCT篩檢。記者鄭國樑／攝影
張善政呼籲高風險族群趕快申請免費LDCT篩檢。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午在市政會議表示，國際上知名期刊Nature最近有一則研究報告，指出台灣人吸入PM2.5空氣汙染的肺癌發生率，比南韓高出3倍，高於英國5倍，他提醒大家要注意，這也就是為什麼市府要提供高風險族群免費肺癌篩（低劑量電腦斷層掃瞄LDCT）的原因。

張善政說，他進會議室前還特別往窗外看今天的空氣如何，看不起來不理想，各位要多注意，平時多看環保署官網空汙指數消息。他也提醒無論早上或傍晚運動的民眾，要特別注意空氣品質和環境，像前幾天他到新北市參加追火車路跑活動，空氣品質就還好。

張善政指出，桃園市3月1日推出高風險族群免費LDCT篩檢後，已經有6000多人報名，3700多人完成篩檢，其中有74位有疑似症狀，超過10人比較嚴重要趕快接受治療，目標要完成2萬5000人篩檢工作，他希望透過媒體宣傳呼籲民眾躍躍篩檢，衛生局負責篩檢打第一棒，環保局、交通局要從篩檢結果找出肺癌與工業區、馬路之間的聯結熱點，進一步提出改善對策，讓民眾的生活品質更有保障。

不過，環保署先前對媒體報導Nature期刊文獻表示，期刊內容並無「空汙害台人罹肺癌是國外3到5倍」等結論，而文獻中各國PM2.5濃度、暴露評估方式、癌症登記資料年份皆不同，並無法比較各國差異。

例如引用南韓PM2.5濃度之時間區間為2015至2017年，台灣引2004至2015年，並未直接做各國的比較，沒有「台灣肺腺癌罹患率全球第一」；不同年份區間可能導致研究分析結果不同，且與我國近年空氣品質監測數據資料有極大差異，該篇期刊也附帶提到我國空氣汙染自2013年以後大幅改善的事實。

肺癌 空氣品質 PM2.5 張善政

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