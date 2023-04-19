門諾醫院啟動「化療綠色通道」 縮減癌友等候時間

花蓮門諾醫院啟動「化療綠色通道」，簡化過去的繁瑣流程，提供癌症患者優先批價、看診，還有將藥物送到門診化療室的送藥服務，原本需3個半小時以上的等候時間，現在可縮減近2小時，大幅減少病患等待與來回奔波的辛勞，讓癌友直呼好貼心。

癌友在化療期間，身體本就不適，加上可能產生的副作用，多半身心俱疲，往往在看診後，還要經歷批價、領藥等漫長的等待時間。真正開始接受化療時，已耗盡大半天，每趟就醫均需耗時費力，成為多數癌友及親屬的最大困擾。

門諾醫院重新檢視門診化療流程與人力配置，簡化不必要的行政程序及時間，啟動「化療綠色通道」，貼心的服務流程獲得癌友肯定。

「門診化療流程真的改善很多，等待時間大幅縮短」化療患者張美婷說，以往等候看診時間長，還要批價排隊，再自行領藥回門診化療，過程繁瑣，跑完流程就接近中午，加上化療前置用藥、化療時間，每次就醫療程需要半天以上。

她說，整體就醫流程變得順暢，醫院將一般及化療門診分開，讓需要當日接受治療的患者優先批價，並協助將化療用藥送到診間，讓癌友回到門診就能先用前置藥物，化療藥也隨即送達，現在幾乎不用半小時就能完成。