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呂秉怡投入無住屋社運34年 啟動「不歧視弱勢者的二房東」計畫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
呂秉怡就讀台大建築與城鄉研究所二年級時一腳踏進無住屋運動；他參與1989年無殼蝸牛運動數萬人在忠孝東路過夜。圖／呂秉怡提供
呂秉怡就讀台大建築與城鄉研究所二年級時一腳踏進無住屋運動；他參與1989年無殼蝸牛運動數萬人在忠孝東路過夜。圖／呂秉怡提供

崔媽媽基金會執行長呂秉怡，投入「無住屋」社會運動已34年，從租屋服務、協助解決租屋糾紛到包租代管，為守護「人人安居」的使命，鑑於大多數房東不願租房給弱勢者，他發願再推動崔媽媽「不歧視弱勢者的二房東」計畫，希望獲得更多民眾支持及協助。

呂秉怡就讀台大建築與城鄉研究所二年級時，受學長影響一腳踏進無住屋運動；1989年無殼蝸牛運動數萬人在忠孝東路過夜，希望讓高漲的房價下跌，呂秉怡也瞞著父母參加。

「崔媽媽租屋服務中心」成立後，呂秉怡擅長電腦軟體與撰寫程式建立資料庫，成為「崔媽媽」創始工作人員，1994年起擔任崔媽媽執行長。甚至還不時自掏腰包貼補基金會所需，雖然工作繁重；但他認為自己學習成長很多，「工作能與興趣結合，是幸福的」。

鑑於每年有上百位弱勢者向崔媽媽求助，其中40％高齡長輩，15％為身障者，大多數房東不願租房給弱勢者，呂秉怡發宏願在退休前讓崔媽媽成為「不歧視弱勢者的二房東」；主動長期承租老舊房屋，負擔租金與修建的經費，為弱勢者開發「包容、可負擔與安全」的弱勢租屋，希望獲得更多民眾支持及協助。

呂秉怡表示，在都市有許多老舊與閒置房屋，房東可能有意願出租，但無法承擔承租給弱勢者可能產生的欠租、在租屋處發生意外、獨居生病、甚至死亡等風險。崔媽媽決定主動且長期承租這些老舊房屋，負擔租金與修建的經費，真正為弱勢者開發「包容、可負擔與安全」的弱勢租屋。

崔媽媽要擔起雙北地區友善二房東的重責大任，讓弱勢民眾得以長久與心安有三大目標，希望以3年以上的長期承租換取更低的房屋成本；依房客能力收取合理租金，讓計畫永續經營；攜手社福團體提供居家關懷，並盼有更多民眾支持及響應這項友善二房東的計畫。

靜宜大學媒體公關楊富玲說感謝崔媽媽基金會長期提供學生校外租屋的相關資訊與協助，她對呂秉怡投入「無住屋」社會運動長達34年深感敬佩，她也號召更多人能加入「地表最友善二房東」計畫，成為良善循環的力量。

呂秉怡發宏願推動崔媽媽「不歧視弱勢者的二房東」計畫，希望獲得更多民眾支持及協助。圖／呂秉怡提供
呂秉怡發宏願推動崔媽媽「不歧視弱勢者的二房東」計畫，希望獲得更多民眾支持及協助。圖／呂秉怡提供
呂秉怡投入「無住屋」社會運動長達34年，從租屋服務、協助解決租屋糾紛到包租代管；期望為弱勢者開發「包容、可負擔與安全」的弱勢租屋。圖／呂秉怡提供
呂秉怡投入「無住屋」社會運動長達34年，從租屋服務、協助解決租屋糾紛到包租代管；期望為弱勢者開發「包容、可負擔與安全」的弱勢租屋。圖／呂秉怡提供
呂秉怡投入無住屋社運長達34年，在退休前，他發宏願推動崔媽媽「不歧視弱勢者的二房東」計畫，希望獲得更多民眾支持及協助。圖／呂秉怡提供
呂秉怡投入無住屋社運長達34年，在退休前，他發宏願推動崔媽媽「不歧視弱勢者的二房東」計畫，希望獲得更多民眾支持及協助。圖／呂秉怡提供

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