呂秉怡投入無住屋社運34年 啟動「不歧視弱勢者的二房東」計畫

崔媽媽基金會執行長呂秉怡，投入「無住屋」社會運動已34年，從租屋服務、協助解決租屋糾紛到包租代管，為守護「人人安居」的使命，鑑於大多數房東不願租房給弱勢者，他發願再推動崔媽媽「不歧視弱勢者的二房東」計畫，希望獲得更多民眾支持及協助。

呂秉怡就讀台大建築與城鄉研究所二年級時，受學長影響一腳踏進無住屋運動；1989年無殼蝸牛運動數萬人在忠孝東路過夜，希望讓高漲的房價下跌，呂秉怡也瞞著父母參加。

「崔媽媽租屋服務中心」成立後，呂秉怡擅長電腦軟體與撰寫程式建立資料庫，成為「崔媽媽」創始工作人員，1994年起擔任崔媽媽執行長。甚至還不時自掏腰包貼補基金會所需，雖然工作繁重；但他認為自己學習成長很多，「工作能與興趣結合，是幸福的」。

鑑於每年有上百位弱勢者向崔媽媽求助，其中40％高齡長輩，15％為身障者，大多數房東不願租房給弱勢者，呂秉怡發宏願在退休前讓崔媽媽成為「不歧視弱勢者的二房東」；主動長期承租老舊房屋，負擔租金與修建的經費，為弱勢者開發「包容、可負擔與安全」的弱勢租屋，希望獲得更多民眾支持及協助。

呂秉怡表示，在都市有許多老舊與閒置房屋，房東可能有意願出租，但無法承擔承租給弱勢者可能產生的欠租、在租屋處發生意外、獨居生病、甚至死亡等風險。崔媽媽決定主動且長期承租這些老舊房屋，負擔租金與修建的經費，真正為弱勢者開發「包容、可負擔與安全」的弱勢租屋。

崔媽媽要擔起雙北地區友善二房東的重責大任，讓弱勢民眾得以長久與心安有三大目標，希望以3年以上的長期承租換取更低的房屋成本；依房客能力收取合理租金，讓計畫永續經營；攜手社福團體提供居家關懷，並盼有更多民眾支持及響應這項友善二房東的計畫。