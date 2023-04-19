膝蓋受傷未治療！婦人膝關節退化成X腿 醫助她站直行走

1名70歲婦人年輕時右腳膝蓋曾受傷但未治療，隨著年齡增長出現X型腿，走路跛行。近一、兩年疼痛惡化，嚴重影響到生活。醫師檢查，發現右膝韌帶長期受傷沒有處理，導致右膝外側退化嚴重，所幸經人工膝關節置換手術後，右腳X型矯正變直，疼痛和步態都獲得顯著改善。

長安醫院骨科醫師洪舜奕說，膝關節退化常見的是O型腿，但因姿勢不良、工作環境或過去的傷害等因素，有些患者會出現反轉的症狀，即X型腿。患者因右膝軟骨嚴重磨損，且腳伸不直影響生活功能，因此必須進行手術治療，才能調整骨頭的彎曲度。

他為婦人進行全人工膝關節置換手術，除了矯正膝蓋歪斜的角度外，還切除了軟骨和骨頭磨損的部分，提供新的關節界面，以改善步態和緩解疼痛。手術隔天，婦人已能下床行走，並開始復健訓練。一個月後回診，行走姿勢已恢復正常，可以不需要使用拐杖。

洪舜奕說，現今對於關節置換的觀念已經改變。無需等待約3個月的復原期再進行復健，手術當天或隔天就可以下床行走，醫師和復健師會立即開始復健指導，包括彎曲腳部和行走姿勢，躺臥的時候會使用連續式被動關節活動器，讓患者能更快地回到正常的生活中，而走路也是最好的復健方式！