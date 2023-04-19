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為營養才推學校午餐鳳梨入菜？立委要求加強鳳梨行銷

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委陳駿季。記者彭宣雅／攝影
農委會副主委陳駿季。記者彭宣雅／攝影

農委會農糧署推廣學校午餐鳳梨入菜，引起各界爭議，認為推完班班吃石斑，現在要推班班吃鳳梨遭農糧署長胡忠一否認；立委認為鳳梨富含膳食纖維，鼓勵吃營養、好的水果，農委會沒有說明清楚，才會把原本班班吃石斑，變成班班吃鳳梨；農委會副主委陳駿季表示，「班班吃鳳梨」是媒體下的標題，未來會說明清楚。

立法院經濟委員會今天處理農委會預算解凍案，同時審查植物品種及種苗法修法。立委關心今年鳳梨產銷問題。

農糧署昨開記者會宣布，鼓勵學校午餐鳳梨入菜，本學期有6縣市、20所學校，要採購100公噸鳳梨；希望明年要達到50所學校、300公噸採購，明年期望倍增。

在鳳梨進入盛產季節，外銷熱度減緩的時候，推學校午餐鳳梨入菜，引發教育團體感嘆，每當農產品盛產，就要求學校午餐吃，前有班班吃石斑還沒吃完，又開始吃鳳梨；胡忠一否認要班班吃鳳梨，是鼓勵學校採購，也發文給國軍吃在地食當季，沒有強推班班吃鳳梨。

立委陳亭妃說，鳳梨有豐富膳食纖維，鼓勵好的水果，有營養成分、生產履歷、好的水果給小朋友吃，但用「班班吃鳳梨」，這種感覺好像是錯的，她說，農委會回應太軟弱，為了營養，讓學生吃更好、更營養的，鼓勵大家吃好的東西，這有錯嗎？

陳亭妃說，現在變成好像不要的，就拿到學校裡面，班班吃石斑是好的東西，就要鼓勵孩子吃，鳳梨是好的，能夠把好的營養成分，不是逼著大家吃，變成大家印象，好像銷不出去就往哪邊擠，農委會要說清楚，為什麼鼓勵大家吃。

目前鳳梨的價格不佳，官方說批發價每公斤平均批發價22元，產地價約16元；但立委陳明文說，鳳梨產地一斤6元，產銷價格確實不是很好，雖不到崩盤地步，因此要求農委會要掌控中間市場狀況與農產品價格；聽到產區大出(盛產)，價格都會崩，從市場掌控也好，要把鳳梨銷路找出來。

陳明文說，班班吃鳳梨，才20所學校、也才吃100公噸；如果班班吃、學校都吃，也可以消耗3、4萬公噸，國內行銷要加強，學校是鼓勵多吃鳳梨，不要崩盤，要顧鳳梨價格。

農委會副主委陳駿季表示，鳳梨是營養價值高的水果，如果推廣到全國消費者，對營養健康都有幫助，推廣給全體國人一定有健康上的幫助，他說，「班班吃鳳梨」是被媒體炒作出來的名詞，是從「班班吃石斑」衍生而來，未來在回應媒體議題上會再改進。

農委會推廣學校午餐鳳梨入菜，引起各界爭議；立委要求農委會說清楚，為什麼要鼓勵吃。記者彭宣雅／攝影
農委會推廣學校午餐鳳梨入菜，引起各界爭議；立委要求農委會說清楚，為什麼要鼓勵吃。記者彭宣雅／攝影

鳳梨 農委會 班班吃石斑

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