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大陸進行貿易壁壘調查 農委會：希望啟動雙邊協商機制

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委陳駿季。記者彭宣雅／攝影
農委會副主委陳駿季。記者彭宣雅／攝影

中國大陸商務部公告，從2023年4月12日起，就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查；被調查措施及涉及產品2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。

農委會副主委陳駿季表示，現在所了解的大概有1066項，農委會主管大概800多項，針對這800多項，做了比較深度的評估，包括這些品項有一部分，是現有防疫規定，如非洲豬瘟疫區肉品無法進口，就沒辦法進來的；有一部分是，沒有防檢疫的部分，農委會將進行影響評估。

陳駿季表示，中國大陸的貿易壁壘調查，希望在調查過程中，當初這1066項是在加入WTO時，有部分品項沒有完全完成協商，希望這個部分，能夠進到雙邊協商機制，未來農委會會配合經濟部、陸委會，一起進行協商。

他說，以農委會立場來說，除了要求協商機制，在協商的過程當中，一定會去確保我國農產業所受到的衝擊，絕對不會說放任大陸的產品完全可以輸入，造成我國業的影響，因為在WTO架構裡，有很多不同的樣態，各國都一樣，為了保護不同國家的情境，也有一定的配額限制，有很多手段可以來確保我國產業健全發展。

至於影響最大的是那些農產品，陳駿季說，有很多種現在都在評估，包括肉品、水果蔬菜都有，而這次大陸貿易壁壘調查，農委會主管的約有800多項農產品，這與我國禁止830項大陸農產品進口不同，原本的830項禁止大陸農產品，因為稅則號列的改變，變成1066項，其中大部分是農委會主管，有一部分是加工製品，並非農委會主管。

農委會 主管 非洲豬瘟

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