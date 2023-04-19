鋒面近春雨來 賈新興：21日開始轉西北雨天氣型態
鋒面接近，春雨來了，今起連下三天。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今天（19日）深夜至20日受鋒面影響各地有雨，苗栗以南有局部陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫雨 ，21日開始轉西北雨天氣型態，即午後有陣雨或雷雨。
賈新興說，21日午後苗栗以南有陣雨或雷雨，花東亦有局部短暫雨，22日至23日午後台中以南有局部短暫陣雨。
24日午後西半部有局部短暫陣雨，25日受微弱鋒面通過影響，午後苗栗以北及宜花東有局部短暫雨，26日午後台中以北、中南部山區及宜花東有局部短暫陣雨，27日至28日山區午後有零星短暫陣雨。
賈新興指出，這波鋒面明天影響最劇烈，呼籲民眾先清理住家附近排水溝或田間排水，山區因連日枯旱土石鬆散避免前往山區。即使有一波春雨，仍請民眾節約用水。
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