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鋒面漸近今起變天 降雨愈晚愈明顯

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
因鋒面漸近，西半部地區會有短暫陣雨或雷雨，今天雨勢愈晚愈明顯。圖／本報資料照片
因鋒面漸近，西半部地區會有短暫陣雨或雷雨，今天雨勢愈晚愈明顯。圖／本報資料照片

今天天氣仍偏悶熱，各地高溫30度至34度，但因鋒面漸近，西半部地區會有短暫陣雨或雷雨，且雨勢愈晚愈明顯，東南部易有焚風發生，花蓮縱谷、台東局部地區有36度以上高溫發生機率；周四雨勢最大，全台明顯降雨，各地高溫降至26度至28度。

中央氣象局說，周三鋒面逐漸接近，台灣處在暖濕西南風環境，西半部地區會有短暫陣雨或雷雨，且雨勢愈晚愈明顯，東半部雲量稍多，山區則會有午後短暫雷陣雨。受西南風影響，台東地區會有焚風發生機率，花蓮縣、台東縣明高溫可能達36度。

周四（20日）、周五（21日）鋒面逐漸通過，其中周四天氣最不穩定，雨勢也最明顯，西半部、東北部地區都會有陣雨或雷雨，尤其西半部地區易有短延時豪雨。周五鋒面逐漸往南壓，遠離台灣，降雨趨緩，但各地仍有局部短暫陣雨，中南部、花東地區會有雷雨情形，可能有較大雨勢發生機率。

周六（22日）、周日（23日）台灣處在微弱東北風環境，華南水氣移出，北部、東半部、中南部山區可能會有局部短暫雨，其他地方則是多雲。

下周一（24日）天氣相對穩定，各地多雲到晴，僅午後山區會有局部短暫陣雨；下周二（25日）有另一波鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東半部會有局部短暫陣雨。

溫度方面，周三仍偏悶熱，各地高溫30度至34度；周四因有雨勢，高溫下降至26度至28度；到了周五、周六高溫回升30度；周五起至下周二前，高溫26度至30度，直到下周二東北季風增強，北台灣溫度稍降。

高溫 台東

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