雨具準備好！春雨來了白天西部率先下 明日影響最劇恐伴強風雷擊

好天氣要變了，春雨來要了。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今日鋒面靠近白天起西部率先陸續轉短暫雷陣雨， 明日鋒面影響最劇務必留意劇烈天氣。

林孝儒說，今天開始隨鋒面逐漸南下，台灣大氣環境更不穩定，西南風增強，白天氣溫依舊悶熱，背風面東南部要留意焚風發生，西半部白天起陸續有短暫陣雨或雷雨，午後更是配合著熱力作用，降雨往山區蔓延，今天開始天氣慢慢轉變。

林孝儒表示，今晚至明日受鋒面主要結構移入影響，各地都逐漸有較頻繁的短暫陣雨或雷雨並雨勢也會增強些，尤其周四白天，是本波鋒面降雨最為顯著時段，西半部容易伴隨些中小尺度對流發展，有短時大雨甚至是短時豪雨，降雨影響或許不大，比較局部，但一發展起來降雨強度都很強，也容易伴隨強風雷擊，提醒明天外出務必留意雷雨天氣，提高警覺。

林孝儒說，周五鋒面南移並結構減弱，整體大氣環境還是較不穩定，不過北部及東北部轉為鋒後東北風影響，周四晚間降雨就會率先趨緩，僅迎風側有些零零星星短暫陣雨，而中南部及花東一帶仍持續為短暫陣雨或偶雷雨，目前來看至白天還是有些局部較大雨勢，要到晚間降雨才會大幅趨緩，整體降雨影響程度相較周四減緩許多。

周末延續至下周一轉為東北季風減弱並有些華南雲系偏北通過，各地雲量還是比較多，迎風面北部及東半部有些地形降雨，中南部及東南部則以多雲天氣為主並逐漸有陽光露臉，天氣好轉。

林孝儒說，目前看下周二可能又再度伴隨一道鋒面通過後東北季風增強，天氣再度轉變，不過下波鋒面無論是南壓幅度或結構強度都遠比這波弱很多，主要影響北部及東半部，可再慢慢觀察。