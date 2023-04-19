台灣出生率連年創新低 生殖醫分析現代人「三不」因素

內政部統計，台灣2022年已連續3年人口負成長，全年新生兒僅出生13萬8986人，成為史上新低。醫師表示，社會風氣改變下，民眾普遍晚婚又晚生，有「三不」不婚、不育、不孕現象產生，臨床觀察40歲以上想要做試管嬰兒的夫妻已達到四成，若35歲前能夠懷孕是最理想，或先行凍卵，存下品質較好的卵子，讓以後的人生選擇更多元。

台北婦產科診所生殖中心副院長王瑞生指出，生殖中心40歲以上的試管媽媽大約佔了4成，其實台灣人並不是不想生育，而是時間延後了；因為經濟考量等因素，造成生育年齡不斷上升。

試管嬰兒之父、台北婦產科診所生殖中心創辦人暨執行長曾啟瑞表示，過往台灣社會風氣下，民眾普遍20來歲就會步入婚姻，也大多在結婚後半年內懷孕；但現代人有「三不」狀況，不婚、不育、不孕現象，不但晚婚，婚後又多維持3年左右的「頂客家庭」，想要生育時，又因為經濟考量，想多拚幾年存錢，最後條件允許時，年齡大多都超過35歲的最佳懷孕時機。

世界衛生組織WHO最新報告顯示，全球六分之一人口都曾受不孕症影響。不過，曾啟瑞也說，女性未到更年期都有機會懷孕，一名39歲的女性在經歷近10次的人工受孕、試管嬰兒後，發現罹患卵巢癌，切除左側卵巢後，AMH（卵巢卵泡庫存量指標）僅0.9，但經過評估、四次蒐集胚胎，植入第二次就成功求懷孕產子。

曾啟瑞表示，生殖中心的患者有29%是卵巢功能低下、13%是子宮內膜異位症、12%是輸卵管因素，12%是男性因素，19%則因其他女性因素導致。但無論如何，現代試管嬰兒技術相當精進，透過準確的診療並搭配先進的設備，每一位女性有機會孕育健康的下一代。

「現代人晚婚已成趨勢，懷孕最好不要超過40歲。」曾啟瑞說，雖說只要未步入更年期都有機會懷孕，但四、五十歲要懷孕當然有難度，尤其40歲後的自然懷孕率已很低，42歲後會更加困難，其中卵子的品質是關鍵因素，另外戴奧辛、賀爾蒙、塑化劑、加工食品等環境賀爾蒙也都影響卵子品質。

曾啟瑞建議，女性可以把「生養」、「生育」分開來規劃，凍卵便是一項選擇，生育難免要離開職場一段時間，但若能夠把卵子在35歲前凍起來，未來想要生育都能夠更有餘裕。王瑞生也說，目前卵子解凍後存活率都在9成以上，即使存活、受精到變成胚胎的比率較新鮮卵子稍低一些，只要年輕時凍卵數量多，即使中間少部分耗損，胚胎依舊成功率高，也能產下健康的寶寶。