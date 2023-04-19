文化部祭300萬鼓勵非典型書展 書店業者:掌握核心精神

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長史哲(左)參觀台中獨立書店梓書房。圖／文化部提供
文化部長史哲(左)參觀台中獨立書店梓書房。圖／文化部提供

為支持疫後出版產業重新啟航，文化部昨宣布推出「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」，鼓勵書店舉辦「非典型書展」，以圖書展售及閱讀推廣為核心，串聯音樂、電影、文創、工藝、表演藝術等藝文元素，每案最高獎勵額度可達300萬元。書店業者認為，此一方案可以鼓勵獨立書店彼此串聯，但文化部審查時必須把握「圖書閱讀」的核心精神，別讓「非典型書展」淪為包山包海的文青活動。

文化部長史哲表示，疫情加速購書消費轉向電商等，降低民眾踏入書店的意願。創新書市獎勵即是為了鼓勵實體書店走出去，透過走入大眾生活的各式閱讀體驗，讓民眾「重新走進書店」。他以邁入第15年的嘉義「草草藝術節」為例，認為此一藝術節串聯眾多藝文團體及獨立書店，集結市集、戲劇、音樂、舞蹈、影展、講堂等，每年的活動除了吸引大批觀眾參與活動，更是書店行銷帶動顧客回流的最好時機，是「非典型書展」的代表。

此案獎助對象為登記或立案且已實際營運之實體書店，或與實體書店相關之國內立案獨資、合夥事業、法人或團體。唐山書店創辦人陳隆昊指出，獎助對象並不限於實體書店，「與實體書店相關」的法人或團體也可參加、定義寬廣。文化部審核時必須掌握「圖書展售、推廣閱讀」的原則，否則容易失焦、讓活動業者比書店業者更容易拿到補助。

永樂座書店創辦人石芳瑜表示，文化部數年前曾辦過鼓勵獨立書店串連的補助，最後拿到補助的方案雖具創意，對圖書展售的幫助卻有限。此次文化部的補助條件加上「以圖書展售及閱讀推廣為核心」，應是記取前車之鑑。她認同此一方案鼓勵獨立書店串聯、與民眾生活結合，但要掌握以書店為主體的原則。

文化部 獨立書店 法人

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