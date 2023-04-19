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一秒可彈16個音 邁可森抵台巡演觀眾直喊安可

中央社／ 台北18日電
一秒能彈奏16個音符的克羅埃西亞快手鋼琴家邁可森（Maksim Mrvica）18日在台北國際會議中心舉辦最新巡演，希望每個人都能在他的音樂裡，感受到熱情及音樂的美好。（好滿意音樂提供） 中央社
一秒能彈奏16個音符的克羅埃西亞快手鋼琴家邁可森（Maksim Mrvica）18日在台北國際會議中心舉辦最新巡演，希望每個人都能在他的音樂裡，感受到熱情及音樂的美好。（好滿意音樂提供） 中央社

一秒能彈奏16個音符的快手鋼琴家邁可森，今晚在台北國際會議中心舉辦最新巡演，帶來「教父」、「大黃蜂的飛行」等經典曲目，讓樂迷意猶未盡直喊「安可」。

身高210公分、被稱為台灣好朋友的邁可森（Maksim Mrvica），出道後常來台演出，昨晚一抵台就稱讚「天氣好舒服！」他並表示，很喜歡台灣，尤其台灣樂迷水準很高，每每來台演出都受大家的支持感動。

儘管旅途漫長，主辦單位透露邁可森在下榻住處用過牛排後，仍精神奕奕，還說要在房間練習到天亮，主辦單位並稱讚邁可森相當親民，對於私人配備沒有特別需求，唯有他的房間裡需放置一架鋼琴，供他隨時練琴使用。

邁可森今晚以「教父」一曲為音樂會揭開序幕。20年前出道時，邁可森以「大黃蜂的飛行」一曲成名，也讓 許多年輕一代喜歡上鋼琴與古典樂，搭起現代與古典的橋梁。在演奏完「山魔王的宮殿」後，邁可森向全場觀眾問好，「台北！非常榮幸可以在2年後，再次來到台灣，為了這次的台北站巡演，特別將我整個歐洲樂團帶來台灣一起演出。」

邁可森指出，這次世界巡演叫做The Collection，概念是將他所有珍愛的音樂放在一張合輯裡，送給他的粉絲朋友，包括大家熟悉的「大黃蜂的飛行」，及個人標竿性的曲目「克羅埃西亞狂想曲」，他希望每個人能在他的音樂裡感受到熱情及音樂的美好。

在2小時音樂會後，觀眾不斷呼喊「安可！」最終，邁可森再度現身舞台帶來「加勒比海盜」作為安可曲，為睽違2年的回歸，劃下圓滿句點。接下來22日、23日，他將分別前往高雄、台中演出。

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