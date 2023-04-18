醫美肉毒打太多恐生抗藥性？神經醫：研究僅1%發生率

醫美發展愈來愈興盛，尤其疫情後，民眾為求脫下口罩後的姣好面容，紛紛走進醫美診所。醫美醫師表示，肉毒素治療是臨床上最為常見的項目，未來每年將以10%至12%的速度成長，但若使用肉毒桿菌含有雜質，恐因抗藥性，在未來中風、偏頭痛等神經學疾病治療上效力變差；但也有醫師表示，臨床上肉毒抗藥性的發生僅1%左右。

肉毒桿菌治療在醫療美容領域中相當常見，在除皺上廣泛運用外，新療程擴展到臉部控油、膚質改善等用途。開業醫美醫師曾繁聞表示，肉毒桿菌的作用原理，是透過針劑中的核心藥劑，阻斷神經作用讓肌肉無法施力，但過往製程技術無法完全去除當中的「細菌蛋白質」，造成體內發生抗體反應，生成中和抗體，讓肉毒桿菌治療效力愈來愈衰退。

皮膚科醫美醫師高嘉懋分享，臨床觀察有6例個案，經過三年、8次以上肉毒素治療後，發現已對肉毒完全無效；其中2例經過抽血檢驗發現體內有中和抗體，一名40歲女性，2014年起每四到六個月打一次，逐漸施打效果無法維持，改為每兩個月施打，2017年施打完全無效，總劑量約300U，停止6年的施打，目前治療效果可維持4至8周，但也有另一例個案，即使停止4年施打，仍然無法發揮作用。

曾繁聞說，台灣近幾年醫美市場出現「年輕化」趨勢，肉毒也是醫美中最基本的療程選擇，很多民眾二、三十歲就開始施打，又因其有時效性，需要重複施打，比過往四十幾歲開始施打還更有可能出現抗藥性；未來神經疾病治療上，例如偏頭痛、中風時，可能剝奪其治療權益，建議醫美從業人員完整揭露肉毒素治療的完整風險資訊。

對此，聯新國際醫院神經醫學中心副主任陳右緯表示，神經科臨床施打上，很少看到施打效果衰退情形產生，根據學術研究統計，因神經科治療需求生產的肉毒桿菌製劑，在病患體內產生血液中和抗體比率僅1%，但病患就醫時仍應詳細告知曾使用過肉毒桿菌的紀錄。

陳右緯說明，肉毒桿菌若太密集施打確實會出現抗藥性變差，因此神經科在臨床上都健保署給付規定，一年至多施打三次，每次間隔至少三個月。陳也說，以他超過20年施打肉毒桿菌治療神經疾患的經驗來看，20年前的病患持續接受肉毒施打治療至今，都未出現抗藥性的狀況。

林口長庚醫院腦中風病房主任張庭瑜則說，肉毒桿菌用於醫療上已相當多年，近年來藥廠持續進步，純化技術精進，僅保留專門在神經末梢，阻止肌肉過度收縮的成分，因此產生抗體的機率愈來愈低，只要遵守衛福部規範的施打區間、劑量，通常都不會發生；臨床上偏頭痛肉毒治療間隔3個月，中風治療上有時則會拉長到4個月，以她10幾年的肉毒施打治療經驗，目前也仍未看到有抗藥性的病例出現。

不過，張庭瑜也說，若民眾在接受神經科治療，同時也在接受醫美肉毒施打的話，務必要告知醫師使用肉毒的病史，最好連同劑量一病告知，才能更好規劃治療計畫，避免過度密集使用肉毒，治療效果降低。

張庭瑜表示，神經科上使用的肉毒主要為Botox以及Dysport兩種廠牌，Xeomin則常用於醫美中，由於全球使用較久，相關的文獻研究也多，產生抗體比例差不多都在1%左右，而Botox在仿單上仍有保留抗體產生的警語說明。

莫氏醫學美容集團台灣區總經理洪淑芬表示，由於仿單加註警語仍有待更多的研究實證，建議消費者應主動與醫師溝通最適切的療程，並挑選不易造成免疫抗藥性的純淨肉毒。