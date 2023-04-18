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至善基金會飛「越」送愛 萬人接力跨海助學

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
至善基金會25年來已幫助9000名越南兒童上學讀書、超過3000名孩童得到醫療協助，藝人炎亞綸今年二月底以至善愛心大使身分飛「越」送愛，走訪越南中部順化省德山兒家和住在墳墓區鐵皮屋的孩童，親身體驗見證中越貧困地區孩童的需求。記者葉冠妤／攝影
至善基金會25年來已幫助9000名越南兒童上學讀書、超過3000名孩童得到醫療協助，藝人炎亞綸今年二月底以至善愛心大使身分飛「越」送愛，走訪越南中部順化省德山兒家和住在墳墓區鐵皮屋的孩童，親身體驗見證中越貧困地區孩童的需求。記者葉冠妤／攝影

二戰在越南中部留下了貧窮與疾病，持續影響孩童生存、受教權。至善基金會飛「越」送愛，由1萬名台灣善心人士接力跨海相助，25年來已幫助9000名越南兒童上學讀書、超過3000名孩童得到醫療協助，但近三年受到疫情、戰爭衝擊，多位捐款人失聯終止， 認養進度停滯，目前越南尚有100位孩童急需認養爸媽，至善呼籲社會大眾支持「越南貧童助學計畫」 。

至善基金會執行長洪智杰說，面對烏俄戰爭、土耳奇強震，台灣人紛紛慷慨捐助，而國際援助一般可分為三種層次，包括緊急救援、災後重建、長期發展，相對於緊急救援的迫切，長期發展需要更多的耐心與韌性，也較符合至善的服務定位和量能，因此想邀請台灣眾多愛心人士持續小額捐款， 透過教育發展工作翻轉孩子貧窮的命運。

洪智杰說，教育發展是百年大計，至善的服務一直希望是深遠、長期、穩定，一旦要開始執行，幾乎都以10年為期，直到目前，至善在台灣為原住民兒少服務或在越南中部都已經足足待了25年。長期的陪伴帶來安全與信任，也在當地人心中種下了肯定，至善持續在越南獲得政府及民間大大小小的獎項。

至善基金會指出，越南中部家庭多半以務農維生，家庭平均年所得僅800到900美元，偏遠地區甚至只有400至500美元，使得多數家庭不得不放棄子女的教育機會，至善在越南推動的服務包括「越南貧童助學計畫」「越南醫療矯治計畫」「越南幼兒照顧計畫」及「愛閱讀計畫」，歷年獲認養的孩子，有6成順利考上大學，比當地3成升學率整整高出一倍，透過助學方案已幫助改變了9000個孩童的命運。

玉進就是第一批獲認養的孩子，玉進的媽媽一人要維持全家五口生計，無暇顧慮孩子就學，後來透過至善發放助學金，提供桌椅、計算機、文具等減輕負擔，玉進才有機會好好讀書，最後也順利考上順化科學大學。現在，玉進正在一間汽車公司擔任業務經理，並透過至善認養了4位孩子，他分享「除了親生爸媽，若沒有台灣捐款人跟至善的愛心，一定就沒有現在的我，我真誠的感謝這一切！」

越南 認養 捐款 戰爭 升學

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