單車繞半個台灣 門諾與嘉基醫院見證23.5度情誼
已故美籍宣教士戴德森醫師，1958年創立嘉義基督教醫院前，先至花蓮門諾醫院擔任外科醫師，連接起兩院的情誼。今年適逢門諾75周年、嘉基65周年院慶，嘉基醫護團隊騎單車繞行台灣半圈，來到同在北回歸線23.5度的花蓮，見證台灣醫療傳道史的宣教貢獻。
嘉基醫護團隊日前帶著粉紅色底繡有「為主服務」的錦旗，是當年門諾醫護對戴德森醫師的感謝，讓門諾的醫護夥伴相當感動。雙方互贈「為主服務」與「作光作鹽」的錦旗，讓這趟「單車環半島—跨越23.5度的愛」更別具意義。
「帶著戴醫師的愛及回憶回娘家」嘉基副院長陳明晃說，信義會美籍宣教士戴德森醫師於66年前來台，初期信義會在台灣未有專屬醫療機構，因此戴醫師先被借調至門諾醫院支援，也因此牽起了門諾與嘉基的兄弟情緣。
戴醫師習得山地巡迴醫療、興建醫院等經驗後，1958年台灣信義會決議在嘉義成立設院，於是安排戴德森醫師開啟嘉義醫療傳道的工作，至今努力實踐當年門諾「為主服務」的勉勵，並「用愛多走一里路」的精神，從台灣東岸延伸至西岸。
門諾會醫療財團法人副總執行長莊永鑣表示，門諾與嘉基兄弟同心在地方發揮影響力，以巡迴醫療起步，透過慈善醫療服務工作，扛起東部及雲嘉南地區民眾身體健康的重責大任，感謝薄柔纜醫師及戴德森醫師的貢獻，期許未來2院成為地方最堅固的醫療磐石，守護民眾的健康與生命。
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