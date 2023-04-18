猴痘疫情升溫 感染免住院？如何不留疤？八大QA一次看

猴痘病例自主健康管理新制，通報或確診個案經臨床專業評估，無重症風險因子、無住院治療照護需要，家中符合1人1室條件，可返家2階段自主健康管理，中央社整理新制QA一次看。

Ｑ：猴痘個案在家要如何照顧自己才不怕留疤？

Ａ：盡量不要摸或抓撓皮疹，不要刺破水泡或刮擦皮疹，定期修剪指甲，避免無意中刮傷皮疹，保持皮疹乾燥，若不小心接觸到皮疹，應用肥皂洗手，或使用含酒精成份的乾洗手液洗手，可溫水坐浴，減輕不適。

Ｑ：符合返家條件包含哪些？

Ａ：需要臨床醫師評估個案沒有重症或重症風險因子，沒有住院治療照護必要，返家可1人1室，具有獨立衛浴設備，以及加上家中沒有孕婦、未滿12歲以下兒童、80歲（含）以上長者、接受血液透析或免疫不全者。

Ｑ：在家自主健康管理期間如何保護同住者？

Ａ：在家中單獨一室，使用獨立衛浴設備，若共用衛浴，每次使用後以1000ppm漂白水或75%酒精進行消毒；盡量自己洗衣服，切勿甩弄搖晃床單或衣物，造成灰塵或皮屑飛揚，洗衣不用經濟省水模式；居家自行打掃不要乾擦或掃地，應以濕擦為主。

Ｑ：第一階段居家自主健康管理可以外出嗎？

Ａ：避免非必要外出，除非從事緊急且必要活動，如就醫、購買生活必須品、藥物等，外出時需配戴醫用口罩，確保身體上所有皮疹完全遮蓋，以同住親友接送或自行前往為主，衛生單位將每2天追蹤關懷。

Ｑ：第一階段居家自主健康管理結束條件是什麼？

Ａ：須符合4大條件，包含至少72小時沒有發燒、在過去48小時內沒有出現新的皮膚病灶、露出部位皮膚病灶（包括臉部、手臂及手部）都結痂，且可以完全使用衣物、紗布或OK繃遮蓋、口腔黏膜沒有病灶。

Ｑ：第二階段居家自主健康管理可以上班、上學嗎？

Ａ：建議盡可能在家工作或學習，若會接觸到孕婦、未滿12歲以下兒童或80歲以上長者、接受血液透析或免疫不全者，應避免上班或上學；仍應避免外出，如需外出建議從事固定且有限度活動，避免置人潮壅擠場所，避免從事近距離或群聚型活動。

Ｑ：第二階段居家自主健康管理結束條件是什麼？

Ａ：同樣須符合同時4大條件，包含至少24小時沒有發燒、過去48小時內沒有出現新的皮膚病灶、所有病灶都結痂脫落，且長出新皮膚，沒有黏膜病灶。衛生單位改為每週追蹤關懷，自主健康管理期間不遵守規定，將依傳染病防治法，將個案送至醫院隔離。

Ｑ：猴痘確診個案在家自主健康管理不危險嗎？

Ａ：衛福部疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君說明，參考猴痘相關國際文獻證據，先進國家個案隔離政策與處置措施，猴痘傳播具侷限性，須長時間密切接觸或親密接觸，國內個案高風險接觸者監測迄今，未有發生感染情形，一般日常生活、工作接觸等感染風險低。