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流感增12例重症「創今年單周新高」 疾管署籲勤洗手

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署例行疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、慢性傳染病組副組長詹珮君、防疫醫師許仁毓。記者楊雅棠／攝影
疾管署例行疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、慢性傳染病組副組長詹珮君、防疫醫師許仁毓。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎防制措施陸續放寬，但疾管署提醒，流感疫情仍在相對高點，尚未趨緩。上周新增12例重症個案，年齡介於40至80多歲，其中10例未接種本季流感疫苗。疾管署副署長羅一鈞表示，除重症個案外，單周就診人次達5萬多人，也是今年最高，可能因連假人潮聚集，導致疫情出現起伏、波動；未來還需視人潮狀況研判疫情是否繼續上升。

防疫醫師許仁毓表示，上周新增12例流感併發重症病例，包括6例A型H3N2、6例A型H1N1。個案年齡介於40至80多歲，為9例男性、3例女性，發病日介於4月5日至4月14日。其中有11例有慢性病史，分別具糖尿病、心血管疾病、慢性肺病、腎臟疾病、癌症、氣喘、肝臟疾病等，10例未接種本季流感疫苗。

本流感季（去年10月1日起截至今年4月17日）流感併發重症病例累計90例，包括70例A型H3N2、15例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，占44%；90%未接種本季流感疫苗；80%具慢性病史。其中死亡17例，包括15例A型H3N2、1例A型H1N1、1例B型，88%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。

根據疾管署統計，上周門急診類流感就診人次上升至5萬1083人次，較前一周上升且高於連假前。羅一鈞表示，可能因連假期間人群接觸影響，加上冬天時並未真的出現流感疫情，趨勢壓平後一但連假人潮聚集，就出現波動。

目前整體趨勢高於前3年同期，近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒仍以流感病毒為多，其次為腺病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，尚未趨緩。

羅一鈞表示，公費抗病毒藥物原擴大使用對象至4月30日，目前沒有要修改。提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立，以降低重症風險。

自4月17日起口罩政策鬆綁，疾管署提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫。尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

流感疫苗 流感病毒 H3N2 口罩 羅一鈞

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