流感增12例重症「創今年單周新高」 疾管署籲勤洗手

新冠肺炎防制措施陸續放寬，但疾管署提醒，流感疫情仍在相對高點，尚未趨緩。上周新增12例重症個案，年齡介於40至80多歲，其中10例未接種本季流感疫苗。疾管署副署長羅一鈞表示，除重症個案外，單周就診人次達5萬多人，也是今年最高，可能因連假人潮聚集，導致疫情出現起伏、波動；未來還需視人潮狀況研判疫情是否繼續上升。

防疫醫師許仁毓表示，上周新增12例流感併發重症病例，包括6例A型H3N2、6例A型H1N1。個案年齡介於40至80多歲，為9例男性、3例女性，發病日介於4月5日至4月14日。其中有11例有慢性病史，分別具糖尿病、心血管疾病、慢性肺病、腎臟疾病、癌症、氣喘、肝臟疾病等，10例未接種本季流感疫苗。

本流感季（去年10月1日起截至今年4月17日）流感併發重症病例累計90例，包括70例A型H3N2、15例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，占44%；90%未接種本季流感疫苗；80%具慢性病史。其中死亡17例，包括15例A型H3N2、1例A型H1N1、1例B型，88%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。

根據疾管署統計，上周門急診類流感就診人次上升至5萬1083人次，較前一周上升且高於連假前。羅一鈞表示，可能因連假期間人群接觸影響，加上冬天時並未真的出現流感疫情，趨勢壓平後一但連假人潮聚集，就出現波動。

目前整體趨勢高於前3年同期，近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒仍以流感病毒為多，其次為腺病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，尚未趨緩。

羅一鈞表示，公費抗病毒藥物原擴大使用對象至4月30日，目前沒有要修改。提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立，以降低重症風險。

自4月17日起口罩政策鬆綁，疾管署提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫。尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。