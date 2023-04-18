守護孩子能量再擴大 高雄市催生「小飛象計畫」

兒虐事件層出不窮，高雄民生醫院附設「飛象家園」成立2年多，是全台首創照護兒虐重症為主的專責機構，成為孩子避風港。考量有身心病症孩子照顧需求增多，高雄市衛生局正籌備「小飛象計畫」，採醫養合一概念，讓正值學習成長期孩子得到更好資源，也減輕家屬照顧負擔。

高雄市衛生局長黃志中指出，患身心病症孩子離開兒童精神科病房，回原住社區或交由寄養家庭照顧往往面臨大挑戰，有身心病症孩子出院後進入後急性治療期，需要短期的治療性家園，結合住宿、學習及醫療，「小飛象計畫」應運而生。

黃志中表示，小飛象計畫由社會局、衛生局有開過籌備會議，也請屏科大社工系教授趙善如提供協助，預計今年底可上路，地點設在高雄市長照大樓5樓，是一層獨立空間。

飛象家園是受虐孩子另一個家，目前照顧24名孩子，年紀從4個多月到17歲，大多有段讓人揪心的受虐背景，許多孩子因為受虐造成一輩子傷害，有人動過多次手術仍難以恢復肢體功能，讓人不捨。

飛象家園護理師、社工員對孩子視如已出，用愛守護，悉心地為孩子留下成長紀錄，孩子也將家園夥伴視為兄弟姊妹，成長過程不孤單。

「親情還是非常重要的力量！」民生醫院護理科副主任吳淑惠提到，多數孩子因家人不當對待或照顧疏忽有段灰色童年，不是所有家人都不愛孩子，家園每月會舉辦家屬療癒課程，幫助家屬與孩子重塑關係。吳淑惠說，今年1歲半男童「小寶」去年底因家人施暴身體嚴重受創，他右腦損傷造成左側肢體無力，出院後被安置到飛象家園，祖父母等人心繫小寶，不時到家園探視，祖孫關係緊密。在家園用心照料下，小寶正學習站立，進步看得見。