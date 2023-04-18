回響／年輕人失業率高 勞動局分析有這些原因...

台北市25至29歲的青年失業率5度登上六都最高，創下紀錄。北市勞動局今也分析，青年失業率高不是台北市就業機會不夠，從統計分析，年輕人失業率高是因轉職較頻繁、還有初次求職準備期較長，另外，後疫情時代，許多年輕人不想被公司綁住，促使改走彈性高的網拍等工作，甚至年輕人心中有「高才低就」感，工作自然難以穩定，都是青年失業率高因素。

根據行政院主計總處的工商普查，台北市工商就業數為178.8萬，獨占全國的20%，台北市青年失業率高不是因為就業機會不夠；另外，主計總處統計，青年離職原因是因對工作不滿意的比率達63.3%，也明顯高過各年齡層；因公司業務緊縮而離職的比率則為25.6%，明顯低於其他年齡。儘管就業機會多，但青年轉職率高是失業率高的因素。

勞動局表示，雖然國人普遍認為中高齡就業較為困難，不過勞動局也提到，未曾就業過的初次尋職者，據統計，平均失業周數為22.44周，也比整體平均的20週還高，表示青年求職準備期過長。

至於台北市有26所大專院校，也吸引許多外地學子就學，許多人畢業時也會留在台北就業圓夢，台北市的學生住家裡，比起外地住宿舍的學生在畢業前夕較無後顧之憂，相對容易推遲就業時間。

另外，根據學者專家研究，職場環境較校園學科變動快速，尤其後疫情時代，許多年輕人不想被公司綁住時間，促使青年改走彈性高的工作，例如網拍、YouTuber等SOHO工作形式，在父母親不瞭解子女工作狀況之下，很容易被父母解讀為失業。

勞動局提到，因多年來，家庭投入在教育費用的增幅，高過青年起薪漲幅，等於高等教育過度投資，青年人心中有「高才低就」感，工作自然難以穩定，也是促成青年頻繁轉職的原因之一。至於青年自己的認知部分，據台北市就服處調查，青年自認「經驗不足」及感覺到「不知道自己適合做哪方面工作」，是造成青年離職或難以下定決心就業的因素。

北市勞動局長高寶華表示，市長蔣萬安很清楚青年就業問題，蔣提出的青年尋職保險、青年求職交通補助、見習津貼等方案，就是希望給青年實質的協助。

高寶華提到，北市新推出的青年政策所需財源，台北市已著手進行台北市勞工權益基金自治條例的修法，將國民就業相關補助類型明訂列入基金用途，且已在3月28日市政會議通過、並在3月31日函送議會審議。期待議會通過後於今年下半年即可推動實施。

高也認為，青年的就業管道多元，根據勞動部調查，青年對公立就業服務機構知悉度及使用率分別只有5成及1成，所以勞動局希望能幫青年的忙，未來首要就是要藉由蔣市長青年政策的實質協助，同時吸引青年願意使用政府資源，以協助青年穩定就業。