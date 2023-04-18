猴痘疫苗剩4千多個名額 羅一鈞：已加購2萬瓶預計5月到貨

猴痘個案暴增，疾管署副署長羅一鈞表示，從發病日推估，和清明連假前後有較多社交活動有關，這一波疫情主要感染途徑仍為人與人長時間親密接觸或是性接觸有關。上周開放登記的第二階段猴痘疫苗預約，尚餘4837個名額，盼高風險民眾踴躍接種。另疾管署也已加購2萬瓶疫苗，可供6萬人接種，預計5月到貨。

疾管署統計，截至4月17日共計完成7024人疫苗接種服務，其中符合「近6個月內曾有高風險行為者」預計接種6826人。自4月10日開放第二階段疫苗接種意願登記至今日中午12時，完成登記民眾計2萬5163人，目前尚有4837個名額可登記，請符合條件民眾儘速至「猴痘疫苗接種意願登記平台」( https://mpox.cdc.gov.tw/)登記。

考量猴痘傳播力與侵襲率等相關國際文獻證據，及猴痘傳播具侷限性須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，上周國內也改變猴痘個案隔離流程。

慢性傳染病組副組長詹珮君表示，觀察國內猴痘疫情，也以性接觸傳播為主，且高風險接觸者監測迄今，未有發生感染情形，一般日常生活、工作接觸等感染風險低。因此經臨床醫師依據其疾病狀況評估是否有重症、具重症風險因子，以及家中條件等因素，若「無住院治療照護需求」、「且家中條件可1人1室」，可返家自主健康管理；確診個案如符合結束各階段自主健康管理條件，衛生單位協助安排個案就醫進行評估。

對於是否符合1人1室等條件，詹珮君表示，仍以相信通報疑似個案的說法為主，因每兩天會有衛生單位關懷，若發現有不符合的條件，有造成傳染之虞就會改到醫院隔離，但不會罰款。