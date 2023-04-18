快訊

小象喝水遭巨鱷猛攻！母象救子「氣到四腳重壓」想把牠踩爆 結局驚天逆轉

恭喜！52歲馬國賢正式升格人夫 經紀公司證實喜訊

林為洲宣布退選立委原因曝光！背後是這兩關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

猴痘疫苗剩4千多個名額 羅一鈞：已加購2萬瓶預計5月到貨

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
慢性傳染病組副組長詹珮君表示，觀察國內猴痘疫情，也以性接觸傳播為主。記者楊雅棠／攝影
慢性傳染病組副組長詹珮君表示，觀察國內猴痘疫情，也以性接觸傳播為主。記者楊雅棠／攝影

猴痘個案暴增，疾管署副署長羅一鈞表示，從發病日推估，和清明連假前後有較多社交活動有關，這一波疫情主要感染途徑仍為人與人長時間親密接觸或是性接觸有關。上周開放登記的第二階段猴痘疫苗預約，尚餘4837個名額，盼高風險民眾踴躍接種。另疾管署也已加購2萬瓶疫苗，可供6萬人接種，預計5月到貨。

疾管署統計，截至4月17日共計完成7024人疫苗接種服務，其中符合「近6個月內曾有高風險行為者」預計接種6826人。自4月10日開放第二階段疫苗接種意願登記至今日中午12時，完成登記民眾計2萬5163人，目前尚有4837個名額可登記，請符合條件民眾儘速至「猴痘疫苗接種意願登記平台」( https://mpox.cdc.gov.tw/)登記。

考量猴痘傳播力與侵襲率等相關國際文獻證據，及猴痘傳播具侷限性須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，上周國內也改變猴痘個案隔離流程。

慢性傳染病組副組長詹珮君表示，觀察國內猴痘疫情，也以性接觸傳播為主，且高風險接觸者監測迄今，未有發生感染情形，一般日常生活、工作接觸等感染風險低。因此經臨床醫師依據其疾病狀況評估是否有重症、具重症風險因子，以及家中條件等因素，若「無住院治療照護需求」、「且家中條件可1人1室」，可返家自主健康管理；確診個案如符合結束各階段自主健康管理條件，衛生單位協助安排個案就醫進行評估。

對於是否符合1人1室等條件，詹珮君表示，仍以相信通報疑似個案的說法為主，因每兩天會有衛生單位關懷，若發現有不符合的條件，有造成傳染之虞就會改到醫院隔離，但不會罰款。

羅一鈞表示，13位本土個案中，目前僅有9位還住院，除1例為使用抗病毒藥物的重症個案，其他個案為評估條件不允許。目前累計確診的40例個案有6位為重症個案，曾使用藥物。

考量猴痘傳播力與侵襲率等相關國際文獻證據，及猴痘傳播具侷限性須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，上周國內也改變猴痘個案隔離流程。圖／疾管署提供
考量猴痘傳播力與侵襲率等相關國際文獻證據，及猴痘傳播具侷限性須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，上周國內也改變猴痘個案隔離流程。圖／疾管署提供
考量猴痘傳播力與侵襲率等相關國際文獻證據，及猴痘傳播具侷限性須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，上周國內也改變猴痘個案隔離流程。圖／疾管署提供
考量猴痘傳播力與侵襲率等相關國際文獻證據，及猴痘傳播具侷限性須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，上周國內也改變猴痘個案隔離流程。圖／疾管署提供

猴痘 疫苗 羅一鈞 傳染病

延伸閱讀

疫情上升！腸病毒增1重症1歲男童癲癇轉加護病房

大眾運具口罩17日解封 疫情持平漸放寬

56歲廣東女染H3N8禽流感亡 羅一鈞提醒：出國避碰禽鳥

住宿機構防疫措施大鬆綁 羅一鈞：沒打疫苗者亦可探視

相關新聞

猴痘疫情升溫！床單藏感染風險 八大業者繃緊神經出奇招

猴痘疫情延燒，有專家警示猴痘可透過接觸感染者的床單而感染，不只同志族群要注意，並呼籲需要經常外宿的民眾，可以自己帶床單、...

好市多綜合維他命含禁用防腐劑 藝人自創保健果凍違規

食藥署今公布最新一周邊境食品查驗結果，本周中國大陸出口的食品、食器在17項中占了8項；知名美式賣場好市多也進口一款「綜合...

香甜多汁鳳梨「刮舌、咬舌頭」問題惱人 網友傳授秘方：不再痛

台灣3月到7月是鳳梨的產季，鳳梨多汁香甜，很多人都愛吃。但日前有網友發文表示，吃鳳梨時「刮舌」、「咬舌頭」問題相當惱人，到底該怎麼辦？網友傳授秘方解答。

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

連續兩周，猴痘本土個案每周都僅新增個位數個案；但疾管署今天公布暴增15例確定病例，包括13例本土、2例境外移入個案。本土...

拉拉山國家森林遊樂區開園 付費啟動掀1495年神木面紗

桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區，也是全台第19個國家森林遊區，今天由林務局長林華慶主持、及桃園市府及地方人士見證下宣布...

流感增12例重症「創今年單周新高」 疾管署籲勤洗手

新冠肺炎防制措施陸續放寬，但疾管署提醒，流感疫情仍在相對高點，尚未趨緩。上周新增12例重症個案，年齡介於40至80多歲，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦