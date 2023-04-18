猴痘疫情升溫！床單藏感染風險 八大業者繃緊神經出奇招
猴痘疫情延燒，有專家警示猴痘可透過接觸感染者的床單而感染，不只同志族群要注意，並呼籲需要經常外宿的民眾，可以自己帶床單、毛巾等個人衛生用品，消息傳出後讓高雄的性產業工作者繃緊神經，直呼要請廠商洗被單、浴巾時加強消毒。
高雄市衛生局說，猴痘透過被單傳染的風險很低，「目前的感染者都不是因為床單而感染！」民眾不必過度恐慌。
一名在高雄經營養生館的小姐「阿金（化名）」表示，近日北部有醫生警示猴痘可透過接觸感染者的床單而感染，消息傳出後，讓她與姊妹們感到相當無奈，除了擔心被感染，也很擔心客人會覺得毛巾、浴巾、床單有風險而不敢上門。
阿金說，接客過程中會請客人沐浴，並遞上請洗衣業者清洗、烘乾的毛巾、浴巾，讓客人擦拭身體，但這些浴巾、毛巾在交易的過程大多會被丟在地板上，有時還會擦拭體液，因此都會叮嚀客人用來擦乾手腳就好，「別碰到臉部或私密部位！」
阿金表示，以往每位客人光臨後，會把鋪在床上的浴巾換掉，床單不會變換，但現在除了要多買幾組床單，還會請洗衣業者在清洗時加強消毒，「經營成本增加，但也沒辦法！」
高雄的洗衣業者指出，不管是正常的飯店，還是有在經營特殊交易的SPA養生會館所送洗的床單、浴巾，清洗過程除了用消毒洗劑之外，也會用高溫70多度的蒸氣消毒，再經烘乾，「使用上一定是很安全的！」
高雄市衛生局表示，今年累計至今天，高雄共有4名男性的感染猴痘本土確定病例，是以親密接觸為主，都不是因為接觸床單而被感染，一般民眾到旅館單純住宿，接觸床單而被感染的風險相當低。
衛生局提醒民眾落實自我風險評估，「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)，可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台（ https://mpox.cdc.gov.tw/ ）進行接種暴露前預防疫苗意願登記。
衛生局說，如果曾至流行地區旅遊或國內高風險場域且有不特定親密接觸行為者，宜提高警覺，若有出現疑似症狀，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，請盡速就醫，主動告知醫師接觸史TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）。
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