猴痘疫情升溫！床單藏感染風險 八大業者繃緊神經出奇招

猴痘疫情延燒，有專家警示猴痘可透過接觸感染者的床單而感染，不只同志族群要注意，並呼籲需要經常外宿的民眾，可以自己帶床單、毛巾等個人衛生用品，消息傳出後讓高雄的性產業工作者繃緊神經，直呼要請廠商洗被單、浴巾時加強消毒。

高雄市衛生局說，猴痘透過被單傳染的風險很低，「目前的感染者都不是因為床單而感染！」民眾不必過度恐慌。

一名在高雄經營養生館的小姐「阿金（化名）」表示，近日北部有醫生警示猴痘可透過接觸感染者的床單而感染，消息傳出後，讓她與姊妹們感到相當無奈，除了擔心被感染，也很擔心客人會覺得毛巾、浴巾、床單有風險而不敢上門。

阿金說，接客過程中會請客人沐浴，並遞上請洗衣業者清洗、烘乾的毛巾、浴巾，讓客人擦拭身體，但這些浴巾、毛巾在交易的過程大多會被丟在地板上，有時還會擦拭體液，因此都會叮嚀客人用來擦乾手腳就好，「別碰到臉部或私密部位！」

阿金表示，以往每位客人光臨後，會把鋪在床上的浴巾換掉，床單不會變換，但現在除了要多買幾組床單，還會請洗衣業者在清洗時加強消毒，「經營成本增加，但也沒辦法！」

高雄的洗衣業者指出，不管是正常的飯店，還是有在經營特殊交易的SPA養生會館所送洗的床單、浴巾，清洗過程除了用消毒洗劑之外，也會用高溫70多度的蒸氣消毒，再經烘乾，「使用上一定是很安全的！」

高雄市衛生局表示，今年累計至今天，高雄共有4名男性的感染猴痘本土確定病例，是以親密接觸為主，都不是因為接觸床單而被感染，一般民眾到旅館單純住宿，接觸床單而被感染的風險相當低。

衛生局提醒民眾落實自我風險評估，「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)，可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台（ https://mpox.cdc.gov.tw/ ）進行接種暴露前預防疫苗意願登記。