罕見天象！20日中午將發生「複合日食」 錯過要等到2031年

台北市天文館指出，台灣時間20日中午12點16分開始，將在各地陸續看見「日偏食」的天象，且將出現發生機率僅3.1%「複合日食」，極其罕見，天文館說明，在21世紀224次日食當中只發生7次，若錯過下一次則要等2031年11月。

天文館說明，「複合日食」是指在同一次日食中，因地球曲率而造成日食帶內不同地區出現日全食、環食與偏食三種食相，而通常全食與環食不會在同次日食中出現。

天文館舉例，以本次複合日食來說，在東帝汶東部、西巴布亞部分地區和澳洲西部的埃克斯茅斯半島可以看到日全食，而日環食只在法屬南部屬地北方的印度洋和馬紹爾群島東南方的太平洋上才能看到。

天文館強調，複合日食發生的機率僅3.1%，上一次發生是2013年11月，而下次為2031年11月。天文館說明，20日當天開始，台灣各地自中午12點16分起可陸續看見「日偏食」奇觀，但各地因地理位置不同，發生的時間與食分也會有所差異，以台北市為例，日食開始於上午12點34分（初虧），13點11分太陽被遮蔽最多，13點47分日食結束（復圓）。

天文館也提醒民眾，觀察日食最好以針孔投影法間接觀賞，即使用日食專用眼鏡觀看也不宜超過一分鐘，更不可用肉眼或一般太陽眼鏡直視太陽，以免對眼睛造成永久性損害。