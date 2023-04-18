疫情上升！腸病毒增1重症1歲男童癲癇轉加護病房

腸病毒疫情上升，衛福部疾管署今天公布新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為感染克沙奇A6型；另新增1例腸病毒71型輕症個案。疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒就診趨勢正往上升，不只是先前呼籲的71型，也要留意各式各樣的腸病毒，也有可能導致腦炎或腦病變，因此請家長不要輕忽，若出現重症警訊就要盡快至大醫院就醫。

防疫醫師許仁毓表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部1歲男童，於今年4月1日出現發燒、咳嗽、流鼻涕，且有喉嚨痛、嘴等症狀。後因抽搐至醫院就醫， 4月3日症狀未緩解再度就醫，診斷為疱疹性咽峽炎及支氣管肺炎收治住院，隔日出現局部性癲癇發作，轉加護病房觀察。經通報檢驗後於4月14日確認感染克沙奇A6型併發重症，經治療後病況穩定，目前已出院。今年累計2例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型及克沙奇A6型。

另新增1例腸病毒71型輕症確定病例，為北部1歲男童，4月2日出現發燒、胃口變差及口腔水泡至醫院就醫，4月5日至8日仍持續發燒、9日出現紅疹等症狀就醫，經治療後症狀改善已返家休養。今年累計5例腸病毒71型輕症個案。

許仁毓表示，兩名個案都在托嬰中心看到其他小朋友也有出現相關症狀，正在調查群聚狀況。

由於目前為腸病毒流行期，且國內逐步放寬各項社區防疫措施，根據監測資料顯示，上周（4月9日至4月15日）國內腸病毒門急診就診計5401人次，較前一周4232人次上升27.6%。近期實驗室監測顯示，社區檢出以克沙奇A型病毒為多，腸病毒71型及D68型病毒亦持續於社區活動。

羅一鈞表示，近期就診人次呈上升趨勢，且高於2019至2022年同期，疫情傳播風險持續上升。除先前一直呼籲可能致重症的71型外，目前也出現克沙奇A型病毒導致的重症個案，加上個案的症狀很像一般病毒性腦炎，因此請家長不可忽視。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署提醒，成人、幼兒都有感染腸病毒風險，皆應做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手，並注意居家環境的清潔消毒。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。