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說自己永遠18歲不再是錯？除了實際、身體年齡 科學家發現一種新「年齡」分類

商業周刊／ 撰文者：張方毓 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1. 西班牙醫療研究機構指出，年齡有兩種，一種是我們常說的「實際年齡」，另一種是「生物年齡」，能反映你的身體狀況。

2. 藉由更精準的年齡測量，就能進一步透過藥物、飲食等療法，減少老年人突然快速退化的狀況發生。

3. 哈佛醫學院生物倫理學中心整理相關研究，生物年齡的確比實際年齡更能預測人在晚年的死亡率，預測疾病風險的效果也更好。

「我永遠18歲！」許多人喜歡開玩笑的說。但，科學家發現，這很可能不是癡人說夢。

BBC報導，西班牙專精血液疾病研究的JCL研究機構所長埃斯特勒（Manel Esteller）表示，年齡有兩種，一種是我們常說的「實際年齡」（chronological age），也就是從你出生開始算的年齡。另一種，則是「生物年齡」（biological age），指的是細胞的年齡，能反映你的身體狀況。

雖然，現在日常生活已經有量測「身體年齡」的做法，但該做法主要是根據基礎代謝率換算而來，是相對不精細的指標。

相比之下，JCL等研究機構近年來所做的，是發展一門新科學，要重新定義年齡，更準確的衡量身體健康。

為什麼要這麼做？好處是，藉由更精準的年齡測量，知道人的狀況後，就能進一步透過藥物、飲食等療法，減少老年人突然快速退化的狀況發生。

目前，哈佛醫學院生物倫理學中心整理相關研究，顯示生物年齡的確比實際年齡更能預測人在晚年的死亡率。《國立癌症研究所雜誌》一項2019年的研究指出，生物年齡預測疾病風險的效果更好，女性生物年齡如果比實際年齡大5歲，患乳腺癌的風險被預測增加15％。

埃斯特勒說明，即便一個人在現實中是50歲，他的細胞年齡不見得是50歲，也可能是40或60歲。

依據它的細胞有沒有認真工作，可判斷細胞比較年輕或比較老。而細胞之所以會老化，主要是細胞在生活中會不斷承受壓力與傷害，導致修復機制完全被破壞，最終導致人真的變老。

這種科學論點的重點在於，人的確可以透過行動和習慣，來維持細胞的修復機制、延緩老化，不再只是做心安。

目前的研究建議可以怎麼做？

美國健康資訊網站Verywell指出，久坐的生活型態須避免，應該要多運動。

「運動就像為你的身體和大腦換上潤滑油和過濾器。」伊利諾伊大學芝加哥分校的流行病學和生物統計學教授奧爾尚斯基（S. Jay Olshansky）表示。

再來，身體和心理壓力都會增加生物年齡。因此，自認為年輕就可以一直爆肝工作，可能是需要改變的想法。

不過，研究也發現，壓力源一旦減少，生物年齡似乎可逆。去年一項研究監測了壓力源對生物年齡的影響，包括：懷孕、染上新冠肺炎、外科手術。他們發現，壓力大的時候，生物年齡迅速增加，但壓力源移除後幾天內，它又回到了原本的水平。

在2021年一項關於心理壓力和生物衰老的研究中，研究人員發現，情緒有彈性並能夠調節情緒的人，能夠避免壓力帶來的衰老影響。

資料來源：The Conversation、Captrust、Verywell、BBC

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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