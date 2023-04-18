猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

連續兩周，猴痘本土個案每周都僅新增個位數個案；但疾管署今天公布暴增15例確定病例，包括13例本土、2例境外移入個案。本土個案分別為北部12例及南部1例，個案彼此無關連性。疾管署副署長羅一鈞表示，清明連假後看來引發一波猴痘疫情，個案大幅增加。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，猴痘傳播風險上升，13例本土個案均為本國籍男性，年齡介於20多歲至40多歲，於3月26日至4月16日間陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，並至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報，分別於4月11日至4月17日確診。

2例境外移入個案，分別自馬來西亞及日本入境，為北部20多歲外國籍及南部30多歲本國籍男性，確診前均有境外活動史，並於回國後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，並於4月11日確診。

經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天，另5名非高風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診40例病例，包括31例本土及9例境外移入，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。

疾管署表示，本波國際及本土疫情以性接觸傳播為主，國內個案高風險接觸者監測迄今，未有發生感染情形，一般日常生活、工作接觸等感染風險低。因此決議調整個案處置相關流程，重點包括：通報或確診個案經臨床專業評估，醫療上無住院治療照護之需要，且家中條件可1人1室，可返家自主健康管理。

其中疑似個案衛教提供「疑似猴痘個案衛教事項」並需自主健康管理至檢驗結果陰性排除為止。而檢驗結果為陽性確診之個案，則再次綜合評估，無住院收治需求者，提供「猴痘個案居家自主健康管理事項」，依自主健康管理不同階段提供衛教與建議，並由衛生單位定期追蹤關懷。後續個案如符合結束自主健康管理條件，包括至少24小時沒有發燒、過去 48 小時內沒有出現新的皮膚病灶、所有病灶都結痂脫落且長出新皮膚及沒有黏膜病灶，由衛生單位協助安排就醫評估。

另民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。