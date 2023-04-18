快訊

核彈級金融風暴：律師分析瑞士信貸法律問題，台灣該注意什麼？

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

傳陳明通「遊說教評會」保退休金 台大國發所、教育部回應了

腹部腫大以為變胖 女子卵巢腫瘤重3公斤大如籃球

中央社／ 新竹市18日電
新竹國泰綜合醫院婦產科醫師林立展（圖）18日指出，60多歲婦人日前腹部腫大以為變胖，但伴隨食慾不振、頻尿等就醫，發現是卵巢腫瘤，經手術摘除測得腫瘤重達3公斤。中央社
新竹國泰綜合醫院婦產科醫師林立展（圖）18日指出，60多歲婦人日前腹部腫大以為變胖，但伴隨食慾不振、頻尿等就醫，發現是卵巢腫瘤，經手術摘除測得腫瘤重達3公斤。中央社

新竹國泰醫院今天說，一名60餘歲女子日前腹部腫大以為變胖，但伴隨食慾不振、頻尿等就醫，醫師發現為卵巢腫瘤，手術摘除，測得腫瘤重達3公斤，術後女子康復、減重3公斤。

新竹國泰綜合醫院婦產科醫師林立展今天向中央社記者表示，一名60多歲女子日前就醫，稱肚子越來越大，原本以為是變胖，但腹脹食慾不振的情形日漸嚴重，且伴隨著便秘、頻尿等問題。

林立展說，經檢查發現為卵巢腫瘤，女子的卵巢腫瘤已壓迫到橫膈膜，而一般正常卵巢只有2到3公分，雖然有韌帶支撐，如果因卵巢腫瘤或異常組織增生，會導致卵巢變大、重量增加。

林立展指出，女子的腫瘤相當巨大且罕見，手術取出，直徑30公分左右，大小宛如一顆籃球般，重量達3公斤，隨後安排進行病理切片為良性，女子康復後只需追蹤，無大礙。

林立展指出，卵巢腫瘤原因很多，有生理性的囊腫、也有卵巢過度刺激等，但卵巢腫瘤絕大多數都無法察覺，為隱形殺手，女性可透過定期到婦產科檢查，可達到有效預防、及早治療。

腫瘤 醫師 新竹

延伸閱讀

滑板牽兩岸情誼 陸青年：想到台灣看看

JHBL乙級聯賽冠軍 去年落居第4名的銘傳國中再奪冠雪恥

極限運動牽起兩岸青年情誼 陸青年：真想到台灣看看

台灣籃球名人專題講座2.0 「籃球精靈」顏行書 20日中信金融管理學院開講

相關新聞

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

連續兩周，猴痘本土個案每周都僅新增個位數個案；但疾管署今天公布暴增15例確定病例，包括13例本土、2例境外移入個案。本土...

「菜金」變「菜土」！菜賤傷農…緊來採甜美高麗菜 網友暴動：在那裡？

有一句俗諺「菜土菜金」，近期因高麗菜產量過剩，價格從「菜金」變「菜土」！日前有一名網友貼文分享「自採，免費高麗菜」，種植高麗菜的農民無奈開放民眾免費到菜田自採，引發網友暴動。

香甜多汁鳳梨「刮舌、咬舌頭」問題惱人 網友傳授秘方：不再痛

台灣3月到7月是鳳梨的產季，鳳梨多汁香甜，很多人都愛吃。但日前有網友發文表示，吃鳳梨時「刮舌」、「咬舌頭」問題相當惱人，到底該怎麼辦？網友傳授秘方解答。

別再亂傳了！電價與用電時段無關 2圖秒懂「家裡電費怎麼算」

電價從4月起調漲，平均每度電價由2.8064元調整為每度3.1154元，平均漲幅高達11%，坊間陸續傳出與電價相關的不實謠言，像是半夜洗衣服才會比較省電等。對此，台電澄清一般家用電費是採用「累進計價」，民眾如果沒有主動申請過時間電價，家裡電費一律採用「累進費率」計價。

美式大賣場維生素錠防腐劑違規 逾1478公斤銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，由知名美式大賣場進口綜合維生素錠違規添加防腐劑，這是半年首次出現加拿大輸入綜合維...

一顆藥比糖果還便宜 民眾黨團呼籲政府調整藥價結構

因應缺藥危機，衛福部建立「藥品供應通報處理中心」，但基層藥局仍每天缺2至3種藥品，甚至出現一顆藥竟然比糖果還便宜。民眾黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦