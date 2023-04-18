腹部腫大以為變胖 女子卵巢腫瘤重3公斤大如籃球

新竹國泰醫院今天說，一名60餘歲女子日前腹部腫大以為變胖，但伴隨食慾不振、頻尿等就醫，醫師發現為卵巢腫瘤，手術摘除，測得腫瘤重達3公斤，術後女子康復、減重3公斤。

新竹國泰綜合醫院婦產科醫師林立展今天向中央社記者表示，一名60多歲女子日前就醫，稱肚子越來越大，原本以為是變胖，但腹脹食慾不振的情形日漸嚴重，且伴隨著便秘、頻尿等問題。

林立展說，經檢查發現為卵巢腫瘤，女子的卵巢腫瘤已壓迫到橫膈膜，而一般正常卵巢只有2到3公分，雖然有韌帶支撐，如果因卵巢腫瘤或異常組織增生，會導致卵巢變大、重量增加。

林立展指出，女子的腫瘤相當巨大且罕見，手術取出，直徑30公分左右，大小宛如一顆籃球般，重量達3公斤，隨後安排進行病理切片為良性，女子康復後只需追蹤，無大礙。

林立展指出，卵巢腫瘤原因很多，有生理性的囊腫、也有卵巢過度刺激等，但卵巢腫瘤絕大多數都無法察覺，為隱形殺手，女性可透過定期到婦產科檢查，可達到有效預防、及早治療。