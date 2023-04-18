「菜金」變「菜土」！菜賤傷農…緊來採甜美高麗菜 網友暴動：在那裡？

有一句俗諺「菜土菜金」，近期因高麗菜產量過剩，價格從「菜金」變「菜土」！日前有一名網友貼文分享「自採，免費高麗菜」，種植高麗菜的農民無奈開放民眾免費到菜田自採，引發網友暴動。

今天有一名網友在臉書社團「種菜歡樂園」上發文分享，在彰化縣北斗有「免費的高麗菜開放中，緊來採」，並貼出多張照片，可見照片中滿菜園皆是已成熟可採收的甜美高麗菜，一排一排種植的非常整齊，其中一張照片上面寫著「自採，免費高麗菜」，還附上地圖照片指引菜園方位。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「辛苦的農人」、「菜賤傷農」、「看天吃飯的農民做白工」、「採沒工錢真的會很辛苦，自然就放棄了」、「天養只能做公益，辛苦了」、「很多做生意的都採去賣，還有自助餐的」、「種菜真是個很辛苦的工作，現在開放自採不用錢，真是虧大了當做公益不落人後。讚！」

有已經去採過的網友表示「我星期六去自採一顆10元，這盤只用不到半顆來炒，外葉有被蟲咬只要剝掉兩三葉，裡面的都還是很漂亮，炒後吃很甜很脆，好吃喔！」、「昨天也去採十幾顆免費的，自留幾顆，其他都送鄰居，不過地點很偏僻，有朋友帶，現在再叫我自己去，肯定迷路」。

有不少網友提建議「我覺得要給錢，多多少少都可以，農民很辛苦，肥料、農藥也都要錢」、「真的，辛辛苦苦耕種，希望去採摘的人加減補償一些，就算是心意也好」、「曬乾販售，價格不斐」、「挺菜農辛苦了，買來曬高麗菜乾，非常好吃又有愛心」。