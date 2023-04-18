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美式大賣場維生素錠防腐劑違規 逾1478公斤銷毀

中央社／ 台北18日電
加拿大出口「WEBBER NATURALS男性50+年長者綜合維生素錠(MEN'S 50+ MOST COMPLETE MULTI)」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供
加拿大出口「WEBBER NATURALS男性50+年長者綜合維生素錠(MEN'S 50+ MOST COMPLETE MULTI)」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，由知名美式大賣場進口綜合維生素錠違規添加防腐劑，這是半年首次出現加拿大輸入綜合維生素錠違規，多達1478.86公斤需銷毀或退運。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，其中包含好市多公司進口的加拿大「WEBBER NATURALS男性50+年長者綜合維生素錠 MEN'S 50+ MOSTCOMPLETE MULTI」檢出防腐劑含量不符規定。

衛福部食藥署北區管理中心科長陳慶裕今天告訴中央社記者，這個不合格的綜合維生素錠檢出防腐劑對羥苯甲酸乙酯0.01 g/kg。雖然羥苯甲酸乙酯是準用的防腐劑，但準用範圍只有豆皮、豆干、醬油和不含碳酸的飲料等可使用，業者輸入的綜合維生素錠產品不在準用範圍。

陳慶裕說，這半年以來，這家業者是第一次在邊境查驗中檢出不合格的綜合維生素錠，未來將會將這名業者從加拿大進口的綜合維生素錠產品提高至20至50％的加強檢驗；另外，這也是半年首次出現加拿大輸入綜合維生素錠違規。

此外，這次還有一款大創紅公司進口藝人自營的韓國出口「J.GAO , J.KAOJ.GAO 女神光果凍（J.KAOGODDESS MIRACLE JELLY）」被檢出甜味劑含量不符規定，檢出甜味劑甜菊醣0.01 g/kg，多達2765公斤不符合商品依規定退運或銷毀。

加拿大 防腐劑 食藥署

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