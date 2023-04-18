伊甸愛心棧急徵房東！30組遠地病友家庭等待入住

位於台北市南海路的伊甸愛心棧「南海棧」，今舉辦棧點轉型、愛心房東招募記者會，盼有閒置房產的民眾加入愛心房東行列，讓資產因愛而活化，減少癌友經濟負擔，安心接受治療。

身為愛心房東的醫師陳偉宗表示，衛福部去年統計，全台約有93萬人領有重大傷病證明，其中需要長期接受癌症治療的超過43萬人，又罹癌人數年年增加，國內平均每4分19秒就有一人罹癌，然而各縣市醫療分配不均，具精密診斷及醫學中心多集中於六都，遠地往返就醫成了許多病友家庭的常態，甚至因為舟車勞頓、沉重的經濟負擔而被迫放棄治療。

伊甸基金會副執行長曹儉指出，2014年伊甸運用首間受贈的南海路房舍，開啟遠地就醫癌友的免費住宿服務，至今近260個遠地就醫家庭受到幫助，省下超過千萬的住宿費用。原有4個愛心棧點，其中台北南海愛心棧卻因三年多前一場規模6.0的有感地震，多處牆面受損，為顧及安全只好暫停住宿服務。遠地就醫需要的住宿需求，遠高於伊甸目前可提供的服務量，尤其大台北地區，因醫療資源多，住宿需求高，但租屋市場門檻高，使愛心房東在招募上更顯困窘。

病友代表劉文吉一家五口居住在台東，2017年發現罹患鼻咽癌，因當地醫療資源不足而到台北和信醫院接受治療，一趟車程來回8小時，且每隔一段時間就需要較長的療程，住宿問題難解、生活適應不良，舟車勞頓加上經濟壓力，讓他一度萌生放棄治療的念頭。幸好和信醫院及時連結愛心棧的資源，經評估後順利入住淡水棧，一解燃眉之急，「真的很感謝愛心房東無私的愛，給我們在台北有一個家可安歇，有機會為自己再努力一下。」

伊甸愛心棧目前有三個棧點可提供免費住宿服務，分別位於新北市淡水區、台中市北區雙十路以及高雄市鹽埕區，房舍裡皆設有保全緊急救援通報系統，每周工作人員也會電訪關心住宿狀況。台北南海棧則將轉型作愛心棧故事館，未來也將舉辦多場醫事講座、修繕課程等，活動相關資訊將會公布於伊甸官網或可搜尋「伊起愛家172+」。

伊甸也呼籲，如民眾有意加入愛心房東行列，無償借用伊甸作為愛心棧服務棧點，可來電洽詢02-2230-6670分機3211。此外，也邀請社會大眾至伊甸官網響應「給生命伊個希望，阮甲你作伴」專案，支持遠地就醫家庭，陪伴他們多走一哩路。