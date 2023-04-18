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好市多綜合維他命含禁用防腐劑 藝人自創保健果凍違規

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好市多綜合維他命含禁用防腐劑 藝人自創保健果凍違規

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
加拿大出口「WEBBER NATURALS男性50+年長者綜合維生素錠(MEN'S 50+ MOST COMPLETE MULTI)」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供
加拿大出口「WEBBER NATURALS男性50+年長者綜合維生素錠(MEN'S 50+ MOST COMPLETE MULTI)」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境食品查驗結果，本周中國大陸出口的食品、食器在17項中占了8項；知名美式賣場好市多也進口一款「綜合維他命」檢出禁用的防腐劑，總重1478.86公斤全數退運銷毀；另由藝人自創品牌的保健食品「女神光果凍」一口氣驗出3款甜味劑違規，其中2款更為台灣禁用添加劑。

本周邊境食品查驗清單上，中國共上榜8品項，食器部分為「悅朋實業有限公司」進口的「餐盤」448.8公斤、「森詳實業有限公司」進口的「孟宗煎匙」245公斤、「六豐生物科技有限公司」進口的1,045公斤，皆在溶出試驗中發現溶出物超標，全數遭退運銷毀。

中國違規食品則有「漢馨企業有限公司」進口的「花椒」912.5公斤，粉末狀檢出重金屬鉛15.2 mg/kg換算生鮮花椒含重金屬鉛2.4 mg/kg，超出限量的0.3 mg/kg，同進口商的「小茴香粉」也因檢出殘留農藥陶斯松0.06 ppm，超出定量極限的0.03 ppm，總重1,045公斤；另一批「小茴香粉」為「六豐生物科技有限公司」進口，由於是相同製造廠，同樣檢出陶斯松違規，總重1,045公斤一概退運銷毀。

另外有三批從中國出口來台「破萬」公斤的食品，分別為11,000公斤的「辣椒粉」、10,000公斤的「辣椒片」皆由「閤香有限公司」進口，分別檢出台灣不可使用的蘇丹色素三號7 ppb，以及蘇丹色素三號5 ppb；另由「鴻安農業科技股份有限公司」進口27,600公斤的「鮮南瓜」檢出殘留農藥派滅芬0.02 ppm，違反農藥殘留容許量標準，以上食品皆遭退運銷毀。

國人愛吃保健食品，但今在邊境查出「好市多股份有限公司」自加拿大進口的「WEBBER NATURALS男性50+年長者綜合維生素錠(MEN’S 50+ MOST COMPLETE MULTI)」總重1478.86公斤的檢出防腐劑對羥苯甲酸乙酯0.01g/kg。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，該款綜合維生素錠，半年內已進口84批，此次為首例，將提高抽驗比率提高至20%到50%；業者聲明「羥苯甲酸乙酯」為合成番茄紅素，添加於該產品原料的tomato pomace（skin and seed）當中，但「羥苯甲酸乙酯」依照台灣法規只准用於豆皮、豆干、醬油、醋、不含碳酸飲料以及鮮果跟果菜外皮等5大類，膠囊錠劑上不得使用，因此違反食品法規，全數退運銷毀。

此外，保健食品中有另一批「大創紅公司」從韓國進口的「J.GAO , J.KAOJ.GAO 女神光果凍」為藝人高宇蓁創立的保養品牌，但在邊境攔截檢出3款甜味劑違規，甜味劑甜菊醣0.01 g/kg、Rebaudioside A 2.33 g/kg及Rebaudioside B 0.03 g/kg。

陳慶裕表示，添加的3款甜味劑一概不得用於果凍食品，「甜菊糖」為准用甜味劑，但不能用於果凍；「Rebaudioside A」和「Rebaudioside B」甜味劑皆為禁止使用，全數2,765公斤果凍已退運銷毀。

中國大陸出口「辣椒粉(CHILI POWDER )」檢出含非法定著色劑。圖／食藥署提供
中國大陸出口「辣椒粉(CHILI POWDER )」檢出含非法定著色劑。圖／食藥署提供
中國大陸出口「鮮南瓜(FRESH PUMPKIN)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「鮮南瓜(FRESH PUMPKIN)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「KIYODO孟宗煎匙(孟宗煎匙)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「KIYODO孟宗煎匙(孟宗煎匙)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
韓國出口「J.GAO , J.KAOJ.GAO 女神光果凍(J.KAO GODDESS MIRACLE JELLY)」檢出甜味劑含量不符規定。圖／食藥署提供
韓國出口「J.GAO , J.KAOJ.GAO 女神光果凍(J.KAO GODDESS MIRACLE JELLY)」檢出甜味劑含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「辣椒片(CHILI CRUSHED )」檢出含非法定著色劑。圖／食藥署提供
中國大陸出口「辣椒片(CHILI CRUSHED )」檢出含非法定著色劑。圖／食藥署提供
中國大陸出口「花椒(PERICARPIUM ZANTHOXYLI)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「花椒(PERICARPIUM ZANTHOXYLI)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「小茴香粉(FENNEL POWDER)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「小茴香粉(FENNEL POWDER)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「餐盤」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「餐盤」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供

保健食品 食藥署 好市多

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