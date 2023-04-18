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香甜多汁鳳梨「刮舌、咬舌頭」問題惱人 網友傳授秘方：不再痛

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，吃鳳梨時「刮舌」、「咬舌頭」問題相當惱人。 圖擷自臉書
有網友表示，吃鳳梨時「刮舌」、「咬舌頭」問題相當惱人。 圖擷自臉書

台灣3月到7月是鳳梨的產季，鳳梨多汁香甜，很多人都愛吃。但日前有網友發文表示，吃鳳梨時「刮舌」、「咬舌頭」問題相當惱人，到底該怎麼辦？網友熱心傳授秘方解答。

有一名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，「為什麼每次吃鳳梨、舌頭會像是刀在割」，產季時的鳳梨特別美味，但吃鳳梨時，嘴中總有「刮舌」的不適感，讓人又愛又怕，那股「咬舌」的感覺是怎麼來的？該怎麼避免呢？

貼文一出，引來網友熱議，多數人認為是「酶」、「吃鳳梨不能吸湯汁，因為有纖維，很容易造成破嘴」、「不可以吸汁，我之前吃也會，人家跟我說不可以吸汁後，我就沒被刮過了」、「抹鹽」、「泡鹽水」、「不能碰到水」、「除了不能碰水 吃鳳梨吸允好像也會割舌頭」、「切鳳梨時，菜刀、粘版、盤子、手都要乾的」、「切鳳梨時，絕對不可碰到水」、「鳳梨煮過就不會了」。

也有不少網友提供解答，說明「問題就出在鳳梨的『鳳梨蛋白酶』、「是鳳梨酵素引起「割舌頭』，1.抹鹽，2.加熱破壞酵素，3.水會加強酵素活性（刀子乾燥），4.靠近皮的部位酵素越多要避開、「鳳梨吃起來會感覺割舌頭的原因，主要是因為鳳梨中含有一種叫「溶菌酶」（bromelain）的酵素。這種酵素可以分解蛋白質，而舌頭的表面也是由蛋白質構成的。因此，當你吃鳳梨時，溶菌酶會開始分解舌頭表面的蛋白質，導致刺激和不適感」。

鳳梨 爆怨公社 割舌頭 酵素

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