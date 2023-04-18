婦團調查：9成性暴力被害者不敢發聲 4成未對外求助

今年的4月26日是國際丹寧日，致力推動性暴力預防的現代婦女基金會今公布「性暴力事件求助態度網路調查」，結果指出高達9成被害者不敢報警、4成從未對外求助，現代婦女基金會說，若以衛福部每年約1萬件通報推估，實際發生的性暴力案件數恐怕更多。

現代婦女基金會在3月進行「性暴力事件求助態度網路調查」，總共回收876份有效問卷，調查分成假設遭受性暴力、實際遭受性暴力的求助態度兩大區塊做比較。

現代婦女基金會董事王如玄說，調查結果有三分之一的受訪者曾遭遇性暴力，其中85%曾遭受性騷擾、27.6%曾遭遇性侵害，實際遭受性暴力的受訪者中，只有6成曾對外求助，換言之，有高達4成的受害者表示不曾向任何人提及受暴事件，大多擔心證據不夠充足，或者因為案件帶來的羞恥感、害怕原有生活秩序被破壞，而獨自承受創傷。

王如玄分析，相較回答假設受害情境時，只有約1成的受訪者不願對外述說受暴遭遇，在實際遭受性暴力事件時，卻有高達4成的受訪者選擇不向任何人提起此事，顯示性暴力事件的汙名化嚴重。

王如玄進一步指出，遭遇性暴力事件的受訪者有5成曾尋求非正式管道，包括朋友(39.8%)、家人(23.6%)或伴侶(12.8%)；另只有3成被害者曾尋求正式管道協助，其中最多人尋求心理諮商師的協助，但只有1成被害者(10.8%)曾報警。也就是說，高達9成性暴力被害者不敢向警方報案，多數受害案件並未走向司法程序，絕大多數的犯罪者並未因此遭到法律追訴。

性暴力倖存者匿名社群「暖暖Sunshine」創辦人湯淨今現身說法。她表示，就她接觸的倖存者故事裡面，之所以沒有對任何人求助，除了難以辨識暴力，也可能是因為不願意再次回想。湯淨說，有些倖存者是小時候遭家內性侵，或跟加害者有朋友、伴侶的情感關係，當下難以辨識性暴力，或曾對家族長輩提起卻被忽略，另一個未求助的原因是對倖存者來說，遺忘是保護自己的方式，有些人會透過解離來切斷感受。

湯淨觀察到，沒報案的倖存者，大多是擔心證據不足，或者難以承受進入司法程序的後果。她也特別提醒，受害當下難以訴說、求助的約因，很多時候是因為害怕不友善的目光與評價，當倖存者開口訴說，就代表對方是可信任的對象，務必放下疑惑跟評斷，以陪伴為主。

現代婦女基金會總督導張妙如表示，「性暴力的恐懼和羞恥」、「周遭知情者的默不作聲」、「加害者的持續威脅」、「處理流程的二度傷害」與「社會輿論的冷嘲熱諷」，是讓被害者不願對外求助的主要原因。她進一步指，調查顯示，超過5成受害者的求助經驗不如預期，她舉例，曾有一名受害者遭性侵時馬上告訴一個認識30年的同學，但同學反應卻是你是不是做了什麼事，別人才這樣對你？讓該名受害者情緒崩潰、自責，埋下羞恥感。