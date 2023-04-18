面對國內常用藥的缺藥問題 藥師建議改用「三同」藥物

目前國內正面臨缺藥問題，南投縣社區藥局藥師表示近期部份藥品短缺，因疫情影響造成國際原物料短缺影響，國外藥廠產量不足影響供應外，民眾普遍認為原廠藥比較好的刻板意象，也是造成藥品短缺因素之一，南投縣藥師公會理事長潘志宏表示，其實「原廠藥」和「學名藥」一樣有效，不指定原廠藥應可度過這波缺藥潮。

近來藥局常遇到民眾詢問， 「我媽媽已經好幾天沒有吃降血脂藥物了，您們藥局的慢簽不提供嗎？」理事長潘志宏強調，社區藥局藥師說明降血脂藥的原廠與學名藥，在成分、劑量、劑型上都相同，不會因為不是原廠藥就沒效，目前提供民眾藥品部分會依照現有的藥品供應來調劑。

潘志宏表示，受疫情影響國內常見用藥退燒藥乙醯胺酚（Acetaminophen）、廣效抗生素如阿莫西林（Amoxicillin）、降血脂藥優泰脂（Atozet）、立普妥（Lipitor）等，近期各藥局都有短缺現象。

潘志宏並說，面對缺藥建議民眾可改用「三同」藥物，也就是「同成分、同劑量、同劑型」的藥物來替代，或是選擇同療效的替代藥品，南投縣各社區藥局平時透過衛教及專業解說，讓民眾了解「三同」藥品，希望民眾不要因為沒有原廠藥就不服用而影響身體健康；或是當藥局缺藥時，改到藥物較充足的大醫院領藥；最後若醫院也缺藥，再請醫師更改處方用藥。

衛生局局長陳南松表示，國內面臨藥品供應不穩定情形，中央已成立「藥品供應通報處理中心」，統一處理各種藥物短缺問題外，建議民眾破除「原廠藥效果較好」的迷失。民眾如有用藥安全問題，可電洽南投縣政府衛生局諮詢專線049-2230518。