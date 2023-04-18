西半部擴散條件差空品不佳 周四水氣增加有望好轉

電價從4月起調漲，平均每度電價由2.8064元調整為每度3.1154元，平均漲幅高達11%，坊間陸續傳出與電價相關的不實謠言，像是半夜洗衣服才會比較省電等。對此，台電澄清一般家用電費是採用「累進計價」，民眾如果沒有主動申請過時間電價，家裡電費一律採用「累進費率」計價。

2023-04-18 10:53