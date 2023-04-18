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西半部擴散條件差空品不佳 周四水氣增加有望好轉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件差。圖／截自環保署空品監測網
今天環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件差。圖／截自環保署空品監測網

今天環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，空品多為普通至橘色提醒等級，環保署提醒中部、雲嘉南地區、中壢、觀音、鳳山地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

根據環保署截至今中午11時監測資料，全台17處測站亮「橘燈」，其中崙背測站PM2.5濃度為48.2微克／立方公尺最高、二林測站PM2.5濃度為47微克／立方公尺、員林測站PM2.5濃度為44.1微克／立方公尺、麥寮測站PM2.5濃度42.9微克／立方公尺、觀音測站PM2.5濃度40.3微克／立方公尺。

環保署表示，今天環境風場為東南風至偏南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

環保署預測，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署表示，明（19）日鋒面接近，環境風場轉為西南風，中部以北位於下風處，擴散條件稍差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東、高屏空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。

20日鋒面通過，環境風場為西南風，台灣各地水氣增加，西半部降雨機率上升，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望轉好。宜蘭、花東、竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

PM2.5 環保署 馬祖

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