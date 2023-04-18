行政院核定成立 環署422成立氣候變遷署籌備處

環保署原訂22日成立氣候變遷局但暫緩，改以氣候變遷署籌備處送行政院審核，盼先補足修氣候法子法所需人力，未來升格成氣候變遷署時能順利銜接。環保署今表示，行政院已核定成立環境部氣候變遷署籌備處，專責辦分氣候變遷業務及新機關籌備工作，暫定於今年4月22日世界地球日成立。

為因應「氣候變遷因應法」，今年2月15日總統公布實施後，擴增業務急迫性及繁重度，需強化政府組織妥為因應，環保署今年1月11日函報行政院成立所屬氣候變遷局暫行機關，並經行政院於同年3月20日核定同意。

環保署長張子敬日前受訪時表示，最初因氣候法修法結束後不確定環境部審議期程，考量修氣候法子法所需人力，才想將氣候變遷辦公室先升格成「局」，未來再銜接成「署」，但環境部組織法審查於3月22日出委員會看到曙光，為避免短時間內機關組織多次變動，因此暫緩成立氣候局，改採籌備處方式辦理，重新請行政院審核。

環保署表示，氣候變遷署籌備處於4月17日經行政院核定並同時廢止原擬成立的氣候變遷局，籌備處暫定於4月22日世界地球日成立，是隸屬環保署的三級機關，有獨立的員額及預算，未來除將專責辦理氣候法施行後急需優先推動12項子法，包含修正盤查登錄作業、查驗認證機構管理、碳費徵收及費率、自主減量計畫、自願減量交易機制及產品碳足跡標示等重要工作，也負責環境部氣候署籌備工作，提前整合現有人力及資源。