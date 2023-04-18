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一顆藥比糖果還便宜　民眾黨團呼籲政府調整藥價結構

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠（右）、立法院民眾黨團副主任楊寶楨今天揭露，健保總額制度長期壓低藥價，一顆藥竟然比糖果還便宜，呼籲政府積極調整藥價結構，加速解決缺藥問題。記者林縉明／攝影
民眾黨立委陳琬惠（右）、立法院民眾黨團副主任楊寶楨今天揭露，健保總額制度長期壓低藥價，一顆藥竟然比糖果還便宜，呼籲政府積極調整藥價結構，加速解決缺藥問題。記者林縉明／攝影

因應缺藥危機，衛福部建立「藥品供應通報處理中心」，但基層藥局仍每天缺2至3種藥品，甚至出現一顆藥竟然比糖果還便宜。民眾黨立法委員陳琬惠、民眾黨立院黨團副主任楊寶楨今天呼籲，政府別被動接收缺藥通報，要積極調整藥價結構，加速解決缺藥問題，確保慢性病和救命藥供應，維護民眾健康。

陳琬惠指出，缺藥困擾民眾3年，健保署4月1日仍執意維持健保藥價砍81.8億元，政府對藥價過度控制，從2013年實施藥品費用支出目標制（DET），連年壓低藥品支出，美其名是減少健保支出，但由於缺乏利潤，部分藥廠退出台灣市場，導致缺藥問題陷入惡性循環。

陳琬惠指出，台灣即使擁有優質的醫療環境，但缺藥問題擴大，治療效果和效價是否能與原廠藥物相比，令人擔憂。政府理應在成本考量下，確保藥品維持相對合理的利潤水平，同時也要保障民眾的用藥安全和醫療品質。

「一顆藥竟比一顆糖果還便宜」，楊寶楨表示，台灣民眾每月吃掉2千萬顆「氧化鎂」（軟便劑），但生產藥廠卻從6家變1家，原因是缺乏利潤不願生產，每顆氧化鎂價格約0.1至0.16元，被戲稱為「比糖果還便宜」，因為反觀糖果每顆可賣1元。

另外，肺癌標靶藥「羅思克」沒有替代藥品，僅能「公開徵求」，但在平台上資訊2周才更新一次，對缺藥病患無疑是一種煎熬；針對慢性病長期服藥和救命藥，應加快更新速度，讓醫生與病患及早因應，避免延誤選擇其他治療方案的時間。

民眾黨團呼籲，政府不能成立通報平台後就想敷衍了事，必須檢討藥品供需失衡的結構性問題，妥善調整藥價結構；並加快重大疾病藥品的資訊更新速度，方便醫師及早評估替代藥物，以免延誤救治造成憾事。

糖果 健保 陳琬惠

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