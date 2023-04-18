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《世界地球日 加樹響應》為地球盡一份愛 廚餘機、萬元LINE PONITS立即抽！

聯合新聞網／ 台北訊

4/27前參加「世界地球日 加樹響應」活動，就抽廚餘機及LINE POINTS 等萬元豪禮！圖片提供／聯合線上
4/27前參加「世界地球日 加樹響應」活動，就抽廚餘機及LINE POINTS 等萬元豪禮！圖片提供／聯合線上

聯合新聞網（udn.com）廣邀讀者好友，用綠行動愛護地球，重視環境綠化，為地球盡一份心力！即日起至4月27日為止，只要登(加)入udn會員，參加「2023世界地球日 加樹響應」活動，鼓勵你我實踐綠色生活，就能抽廚餘機、空氣濾淨機等環保豪禮；另外，新會員還能獨享超值歡迎禮，萬元 Line points 送完為止！

每年4月22日世界地球日（Earth Day）是國際性的環保運動，除了提倡環境保護，更要呼籲全球對生態議題的重視。2023年是世界地球日的53周年，響應的主題是「投資我們的星球（Invest In Our Planet），期望共創綠色經濟及商業永續經營，並建立健康社會與生態環境。聯合新聞網也加入倡議的行列，舉辦了「世界地球日　加樹響應」活動，鼓勵在你我的日常生活裡，有效落實永續生態，用綠行動愛護地球，為地球盡一份心力。

即日起4月27日為止，只要先登（加）入udn 會員，立即響應完成後就具備抽獎資格！讓你把廚餘機、空氣濾淨機、再生衛生紙等…等環保好禮免費帶回家！另外，若是新加入的 udn 會員，還能抽超值歡迎獎，上萬元Line points 免費送，送完為止！現在，新舊好朋友逗陣來，一起加樹響應世界地球日，實踐綠行動，從你我開始！

世界地球日 廚餘機 衛生紙

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