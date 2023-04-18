20所學校採購100公噸 農糧署要推學校午餐鳳梨入菜

班班吃石斑後，將要推廣班班吃鳳梨，農委會農糧署表示，本學期首波預計有20家學校用台灣鳳梨入菜，預計採購100公噸，希望吸引學校營養師可以開此菜單，推廣鳳梨入菜。

全台3600所學校中，有20所學校可以吃到鳳梨入菜，遍及北中南等6縣市，包括台北、新北、台南市、桃園市、屏東縣、高雄市，中小學都有。

農委會農糧署長胡忠一表示，食農教育法通過滿一周年，不論是鳳梨香蕉紅豆文旦，小農國家若不團結，進口的產品價格很低、數量很多，果農沒辦法競爭，去年12月即核定今年要把鳳梨進入校園做食農教育推廣。

鳳梨產業策略聯盟秘書組祕書長李翎竹表示，過去團膳用鳳梨並不多，且可能用的是進口鳳梨罐頭，因此鳳梨要進校園，有很多問題需要溝通，比如鳳梨入菜會不會過甜，或入菜的好處是什麼。

李翎竹表示，團膳業者認為削皮辛苦，要求聯盟提供鳳梨削皮機，但鳳梨產業策略聯盟認為，一台機器要18萬，那團膳「要採購多少量？」因此計畫卡住，後來團膳業者自力分工，先才找到團膳新竹有截切廠，做蔬果截切，切好的鳳梨丁分送使用。

李翎竹表示，班班吃鳳梨是未來願景，因過程中要跟學校營養師溝通，未來學校午餐鳳梨入菜，要如何讓餐點可口，讓學校願意嘗試採購，就有機會可以從現在的100公噸到500公噸。

中華民國餐盒公會理事長陳明信表示，團膳已經有使用鳳梨入菜，業者過去大多用鳳梨罐頭，公會找代工廠協助前端的削皮和裁切，以方便入菜；這幾年鳳梨價格相當實惠，政府補助使用國產食材的獎勵金，規定要用國產食材，目前看來成本尚可應付。