快訊

核彈級金融風暴：律師分析瑞士信貸法律問題，台灣該注意什麼？

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

傳陳明通「遊說教評會」保退休金 台大國發所、教育部回應了

花王Kirei美好永續生活展 中山捷運地下街盛大開展

文／ 花王

除了持續實踐產品包裝減塑，花王公司長期推廣永續生活觀念從小紮根，透過創新方式擴大教育影響力！期望與民眾共同創造Kirei美好永續生活，今年除了將來自世界各地的兒童環境畫作於光彩炫目的中山地下書街R9光盒展出之外，更首次推出3D海洋展覽「做個海友吧」吸引大眾駐足了解海廢汙染議題，同時於周末舉辦兒童工作坊，帶領孩子了解永續SDGs議題，並透過環境畫作欣賞、淨灘桌遊思考如何從生活中減少塑膠廢棄物。

圖／花王提供
圖／花王提供

圖／花王提供
圖／花王提供

漫步中山地下街最美光廊 反思生活減塑

走進充滿書香氣息的中山站誠品地下書街，即可看見繽紛奪目的R9光盒，以三大主題「生活減塑、森林保育、守護海洋」結合來自世界各地的兒童環境畫作，闡述環境問題與我們的生活緊密的關聯，同時呼應花王(台灣)ESG目標打造Kirei美好永續生活，期望發揮教育影響力，邀請民眾響應從日常做出改變為環境盡一份力!

圖／花王提供
圖／花王提供

每年持續向大眾推廣永續生活的同時，身為日常清潔用品製造商，花王長期導入產品「生命週期評估」 (Life Cycle Assessment，簡稱LCA)，致力從產品生產到使用完後的廢棄處理流程中的各階段降低環境負擔，在開發端不斷創新推出減塑包裝產品。

全新3D海洋展覽巨型垃圾與海洋生物躍出水面 啟發海洋永續議題

花王(台灣)自2020年發起『福爾摩沙1520海洋計畫』，藉由逐年環島舉辦教育活動的方式，呼籲以行動實踐永續生活，帶領參加志工們深入台灣各縣市沿海撿拾造成海洋汙染廢棄物，同時透過教育講座呼籲落實日常減塑；今年更透過展演大型海洋廢棄物，帶出海洋永續議題，邀請民眾從現在開始成為「海友」，從日常中檢視生活習慣、實踐生活減塑，真正做到海洋友善，共同打造Kirei 美好永續生活。

圖／花王提供
圖／花王提供

即日起至 2023.05.31（三）到台北捷運中山地下書街，參觀展覽並拍照打卡，即有機會抽中花王環保標章產品組，歡迎抽空前往參觀!

https://shorturl.at/kqORV

相關新聞

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

連續兩周，猴痘本土個案每周都僅新增個位數個案；但疾管署今天公布暴增15例確定病例，包括13例本土、2例境外移入個案。本土...

「菜金」變「菜土」！菜賤傷農…緊來採甜美高麗菜 網友暴動：在那裡？

有一句俗諺「菜土菜金」，近期因高麗菜產量過剩，價格從「菜金」變「菜土」！日前有一名網友貼文分享「自採，免費高麗菜」，種植高麗菜的農民無奈開放民眾免費到菜田自採，引發網友暴動。

香甜多汁鳳梨「刮舌、咬舌頭」問題惱人 網友傳授秘方：不再痛

台灣3月到7月是鳳梨的產季，鳳梨多汁香甜，很多人都愛吃。但日前有網友發文表示，吃鳳梨時「刮舌」、「咬舌頭」問題相當惱人，到底該怎麼辦？網友傳授秘方解答。

別再亂傳了！電價與用電時段無關 2圖秒懂「家裡電費怎麼算」

電價從4月起調漲，平均每度電價由2.8064元調整為每度3.1154元，平均漲幅高達11%，坊間陸續傳出與電價相關的不實謠言，像是半夜洗衣服才會比較省電等。對此，台電澄清一般家用電費是採用「累進計價」，民眾如果沒有主動申請過時間電價，家裡電費一律採用「累進費率」計價。

美式大賣場維生素錠防腐劑違規 逾1478公斤銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，由知名美式大賣場進口綜合維生素錠違規添加防腐劑，這是半年首次出現加拿大輸入綜合維...

一顆藥比糖果還便宜 民眾黨團呼籲政府調整藥價結構

因應缺藥危機，衛福部建立「藥品供應通報處理中心」，但基層藥局仍每天缺2至3種藥品，甚至出現一顆藥竟然比糖果還便宜。民眾黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦