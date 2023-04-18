花王Kirei美好永續生活展 中山捷運地下街盛大開展

除了持續實踐產品包裝減塑，花王公司長期推廣永續生活觀念從小紮根，透過創新方式擴大教育影響力！期望與民眾共同創造Kirei美好永續生活，今年除了將來自世界各地的兒童環境畫作於光彩炫目的中山地下書街R9光盒展出之外，更首次推出3D海洋展覽「做個海友吧」吸引大眾駐足了解海廢汙染議題，同時於周末舉辦兒童工作坊，帶領孩子了解永續SDGs議題，並透過環境畫作欣賞、淨灘桌遊思考如何從生活中減少塑膠廢棄物。

圖／花王提供

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漫步中山地下街最美光廊 反思生活減塑

走進充滿書香氣息的中山站誠品地下書街，即可看見繽紛奪目的R9光盒，以三大主題「生活減塑、森林保育、守護海洋」結合來自世界各地的兒童環境畫作，闡述環境問題與我們的生活緊密的關聯，同時呼應花王(台灣)ESG目標打造Kirei美好永續生活，期望發揮教育影響力，邀請民眾響應從日常做出改變為環境盡一份力!

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每年持續向大眾推廣永續生活的同時，身為日常清潔用品製造商，花王長期導入產品「生命週期評估」 (Life Cycle Assessment，簡稱LCA)，致力從產品生產到使用完後的廢棄處理流程中的各階段降低環境負擔，在開發端不斷創新推出減塑包裝產品。

全新3D海洋展覽巨型垃圾與海洋生物躍出水面 啟發海洋永續議題

花王(台灣)自2020年發起『福爾摩沙1520海洋計畫』，藉由逐年環島舉辦教育活動的方式，呼籲以行動實踐永續生活，帶領參加志工們深入台灣各縣市沿海撿拾造成海洋汙染廢棄物，同時透過教育講座呼籲落實日常減塑；今年更透過展演大型海洋廢棄物，帶出海洋永續議題，邀請民眾從現在開始成為「海友」，從日常中檢視生活習慣、實踐生活減塑，真正做到海洋友善，共同打造Kirei 美好永續生活。

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即日起至 2023.05.31（三）到台北捷運中山地下書街，參觀展覽並拍照打卡，即有機會抽中花王環保標章產品組，歡迎抽空前往參觀!

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