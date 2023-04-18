班班吃石斑仍有12縣市未吃完4次石斑魚 漁業署回應了

中國大陸對台下石斑魚禁令，為了搶救石斑魚，去年政府砸6億元，由教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，原本規劃上學期可吃4次(每月1次)石斑魚，但因無規格魚、加工量能不足延遲，至今全台有10縣市吃完4次石斑魚；仍有12縣市尚未吃滿4次，預計會在5月底前吃完。

農委會漁業署表示，這計畫將進行到今年5月底結束，目前已經有台北市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，澎湖縣已完成4次供應。

另有基隆市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、金門縣、連江縣等縣市，已下訂單，正等待供貨，會在今年5月底前全數吃完。