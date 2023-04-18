別再亂傳了！電價與用電時段無關 2圖秒懂「家裡電費怎麼算」

電價從4月起調漲，平均每度電價由2.8064元調整為每度3.1154元，平均漲幅高達11%，坊間陸續傳出與電價相關的不實謠言，像是半夜洗衣服才會比較省電等。對此，台電澄清一般家用電費是採用「累進計價」，民眾如果沒有主動申請過時間電價，家裡電費一律採用「累進費率」計價。

台電電力粉絲團日前在臉書粉專發文指出，最近網路上一直流傳著電價的假消息，所以小編想告訴民眾家裡的電費計算方式。破解電費單上數字密碼的步驟為：一、拿出家中的電費單；二、檢視帳單上的「用電度數及電費算法」。

圖／翻攝自「台電電力粉絲團」

針對「用電度數及電費算法」部分，台電說明，可以先看帳單上的「計算度數」，以上圖為例，「經常度數」就是用戶一期（兩個月）的用電度數，上圖中電費單計費期間是夏月的1400度。

再來，電價表的用電度數分為6個級距，分別是：240度以下、241-660度部分、661-1000度部分、1001-1400度部分、1401-2000度部分、2001度以上。所謂的累進費率計價，就是「用電度數越多，級距費率越高」，所以電費是與「用電量多少」有關，並依用電量計費，反而與用電時段是無關的。

圖／翻攝自「台電電力粉絲團」

根據上面的圖例，流動電費的計算方式為1.63*240+2.38*(660-240)+3.52*(1000-660)+4.8*(1400-1000)=4507.6元，四捨五入之後就是4508元。由圖中可見「經常度數」1400度涵蓋4個級距，且每個級距的費用不同，以夏月（6-9月）電費為例：

120以下每度電1.63元 121~330每度電2.38元 331~500每度電3.52元 501~700每度電4.80元

需要注意的是，電費單一期兩個月，級距度數要「乘以2」。

台電說明，流動電費的算式為「每段度數」乘以「每段費率之加總」，並提醒流動電費只是家裡的電費，電費應繳總金額是「流動電費+公共電費及扣減節電獎勵金」，呼籲民眾用越少電越省錢，電價表及電價相關資訊須以台電官網公告為主，別再聽信網路謠傳了。