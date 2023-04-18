獨／富貴角燈塔極北懸日來了 季節限定美景掀追日熱潮

台灣極北富貴角燈塔「懸日」又來了，一直到5月15日前，都有機會拍攝到「人、燈塔、落日」連成一直線的季節限定美景，近日吸引不少民眾搶拍，每天傍晚再掀「追日」熱潮，坐在石門堤防上就可以看到有如大蛋黃般的超美夕陽。

今年富貴角燈塔懸日時間，從4月4日後一直到5月15日總共有45天，今年的天氣狀況都非常的良好，觀看的人潮越來越多，16日周日的堤防上面滿滿都是人潮。

交通部北觀處說，懸日產生是因為當太陽落下於低仰角時，光線穿過大氣層的路徑較長，陽光就換呈現會偏橘或橘黃。

攝影師張隆表示，因太陽落下角度的關係，這段期間拍攝者站在陸地上拍攝，人跟燈塔、太陽剛好成一直線，過了這段時間除非站到海中，否則拍不到這樣特殊的景象。

張隆表示，目前一直到4月25日，最佳觀測點在石門堤防上，車子停石門洞風景區，走到洞口左側堤防，但4月底將進入愛之船民宿的觀測點。約5點半到達，觀測結束大約6點半，日落時間每日皆不同，可參考中央氣象局網站，但要提前占好位置。

怎麼拍才美麗？張隆傳授拍攝技巧，太陽的角度會由左轉右落下，拍攝時構圖很重要，天空最好有薄薄的雲層，加上海中的浪花，夕陽紅日從燈塔後方落下，手機也可以拍美照。「光源很重要，要拍有如蛋黃才好看，得曝光不足，如果正常曝光就會像蛋白。」

還有燈塔燈轉到正面時候再按快門，拍到燈塔亮燈更美太陽會更紅一些，手機可以開錄影模式用縮時錄影，會很有儀式感。