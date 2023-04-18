快訊

MLB／大谷翔平因雨只投2局助天使止敗 張育成無緣對陣

今白天高溫上看36度 明變天鋒面近有較大雨勢機率

解放軍今又在黃海軍演？ 柯文哲：這不會改善兩岸關係

今白天高溫上看36度 明變天鋒面近有較大雨勢機率

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天白天高溫，西半部地區普遍在32度至33度，南台灣更有36度高溫機率。示意圖。圖／本報資料照片
今天白天高溫，西半部地區普遍在32度至33度，南台灣更有36度高溫機率。示意圖。圖／本報資料照片

今天白天高溫，西半部地區普遍在32度至33度，南台灣更有36度高溫機率。中央氣象局今晨發布濃霧特報，中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺，影響至今天上午。明天鋒面接近，天氣轉不穩，至周四有局部較大雨勢發生機率。

中央氣象局表示，今天（18日）各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，花東地區有局部較大雨勢發生的機率，中午過後北部山區及中南部地區雲量增多，有零星短暫陣雨的機會。

氣溫方面，清晨嘉義以北及宜花低溫約19到21度，南部及台東約22、23度，白天東半部高溫28、29度，西半部高溫約30到33度，南部近山區仍有機會來到36度左右高溫。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東南風至偏南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件稍差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部空品區為「紅色警示」等級。

中央氣象局說，周三（19日）北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，水氣有增加的趨勢，天氣轉為不穩定，西半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後東半部山區亦有局部短暫雷陣雨；台東局部地區有焚風發生的機率。

周四（20日）、周五（21日）鋒面逐漸通過，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其中周四有局部較大雨勢發生的機率，周五水氣逐漸趨緩，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象局指出，周六（22日）環境場為微弱東北風，水氣仍多，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周日（23日）各地為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。下週一（24日）另一鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。25日至27日鋒面通過後，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴的天氣。

馬祖 高溫 氣象局

延伸閱讀

台南山區降雨少 市府出動載水車救芒果

明高溫恐飆36度！這日雨彈炸全台 本周降雨趨勢一圖看懂

台南仁德長期淹水地區市府要改善 德糖路排水9月完工

今天酷熱高溫上看36度 周三鋒面+西南風、再迎一波春雨

相關新聞

解禁首日 大眾運輸滿滿口罩族

新冠疫情爆發後，台灣歷經一千一百多天，大眾運輸口罩令昨天終於解禁，「脫罩」首日，車廂內卻仍多為「口罩族」，旅客說：「感覺...

03:33宜蘭縣近海規模4.5地震 最大震度3級

中央氣象局最新資訊，今天凌晨3時33分發生芮氏規模4.5地震，地震深度41.3公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方46.3公...

航勤拖車出包 長榮A321翼尖撞破波音777機鼻

前天深夜十一時許，一名長榮航勤拖車駕駛員執行長榮航空A321-200空機拖機作業時，在滑行道轉彎進入停機坪時，因作業不慎...

猴痘7天9例 已在社區傳播

衛福部疾管署「傳染病統計資料查詢系統」顯示，四月十一日至十七日新增九例本土個案，中國附醫副院長黃高彬表示，目前雖以男男同...

苦旱！玉荷包恐歉收 琵琶湖魚蝦難活

旱象未解，高雄降雨量呈現30來新低點，大樹區玉荷包5月進入產期，目前正需用水，農友憂心再不下雨，將嚴重影響玉荷包收成；台...

財神爺來了！威力彩一人獨得2.4億元 獎落中部這縣市

台灣彩券公司晚間宣布，今晚4月17日威力彩頭獎金額2.4億元在台中市東區振興里大智路82號1樓 開出，由一人獨得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦