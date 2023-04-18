今白天高溫上看36度 明變天鋒面近有較大雨勢機率

今天白天高溫，西半部地區普遍在32度至33度，南台灣更有36度高溫機率。中央氣象局今晨發布濃霧特報，中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺，影響至今天上午。明天鋒面接近，天氣轉不穩，至周四有局部較大雨勢發生機率。

中央氣象局表示，今天（18日）各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，花東地區有局部較大雨勢發生的機率，中午過後北部山區及中南部地區雲量增多，有零星短暫陣雨的機會。

氣溫方面，清晨嘉義以北及宜花低溫約19到21度，南部及台東約22、23度，白天東半部高溫28、29度，西半部高溫約30到33度，南部近山區仍有機會來到36度左右高溫。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東南風至偏南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件稍差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部空品區為「紅色警示」等級。

中央氣象局說，周三（19日）北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，水氣有增加的趨勢，天氣轉為不穩定，西半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後東半部山區亦有局部短暫雷陣雨；台東局部地區有焚風發生的機率。

周四（20日）、周五（21日）鋒面逐漸通過，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其中周四有局部較大雨勢發生的機率，周五水氣逐漸趨緩，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象局指出，周六（22日）環境場為微弱東北風，水氣仍多，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周日（23日）各地為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。下週一（24日）另一鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。25日至27日鋒面通過後，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴的天氣。