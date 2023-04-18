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口罩禁令解除仍不願脫 醫：「我也是」著眼兩大好處

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
戶外口罩雖然解禁，許多民眾還是持續佩戴，皮膚科醫師說，這有防曬及防空汙好處。本報資料照片。記者林俊良／攝影
戶外口罩雖然解禁，許多民眾還是持續佩戴，皮膚科醫師說，這有防曬及防空汙好處。本報資料照片。記者林俊良／攝影

戶外、大眾運輸等處口罩令解除，但許多人不習慣仍戴著口罩，台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳說，戶外戴口罩有一大好處，就是「防曬」也可以防空汙，尤其天氣炎熱時，陽光紫外線對皮膚是一大傷害，戴口罩可遮蔽三分之二臉部，避免紫外線照射，額頭部位則可用陽傘、寬邊帽遮陽，在人潮稀少或空曠處再脫下口罩通風即可，以降低青春痘機會，其實大家都可以這樣做，「因為，我也是這樣。」

潘企岳說，陽光紫外線會加速皮膚老化，長期照射還有致癌風險，天氣炎熱時，一定要注意防曬，以往臉部防曬為塗防曬乳、撐陽傘、戴寬邊帽等，但塗防曬乳過於油膩，恐會長出青春痘，口罩可直接阻擋陽光紫外線的照射，也可阻擋從地面反射的紫外線，是相當好的防曬工具。另因汽機車廢氣或受氣候影響造成的空氣品質變差，戴口罩也可以避免吸入空氣汙染物質。

但長時間戴口罩，皮膚容易悶熱。潘企岳說，女性平時戴口罩時，應以淡妝為主，避免毛細孔被厚重化妝品阻塞，長出痘痘或引起過敏，返家後再用洗面乳、卸妝油徹底卸妝，並加以保濕，降低粉刺、青春痘的機會。而油性膚質的人，長時間戴口罩，皮膚容易悶熱、出油，造成下巴長出許多青春痘，天氣炎熱時，此類患者人數比一般時候約增二成，建議在人潮稀少或空曠處，油性膚質的人可脫下口罩通風。

潘企岳說，如果皮膚過於悶熱出現粉刺時，一定要使用洗面乳或洗面皂加強清潔，避免粉刺惡化致發炎、化膿；當症狀惡化時，一定要就醫治療，這時多採用外用藥膏，避免形成痘疤影響容貌，建議口罩應每天更換，並睡眠充足，少吃辛辣食物，維護皮膚健康。

口罩 防曬 紫外線

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