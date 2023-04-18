空品恐亮「紅燈」逾一成肺癌與空汙有關 醫籲做好預防

空氣汙染一直是台灣人民關心的議題，特別是PM2.5對人體健康的危害，更可能導致肺癌。環保署表示，今天中南部空氣品質多為橘色提醒等級，主要汙染物為PM2.5，短時間會亮紅燈，空氣品質不良持續至18日。專家提醒，空汙嚴重期間，盡量避免外出運動，室內則要將窗戶關妥，避免室內也遭汙染。

環保署預估，空氣品質不良持續至18日，19日起南風增強才會逐漸改善，中部地區、新港、崙背、大寮、潮州地區、馬祖地區的敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

台北榮民總醫院胸腔部主任陳育民表示，「空氣汙染」已可確定是肺癌危險因子之一，全球各國比率不一，但約有15%的肺癌都與空汙有關，台灣因地緣關係，難以避免有PM2.5等空氣汙染物漂過來，建議盡量避免在嚴重汙染的地區活動。

「跑步、散步、騎腳踏車等活動儘量避免。」陳育民提醒，不管是否有氣喘病史，臨床上觀察，在空汙嚴重期間，即使是平時身體健康的民眾，也會引發氣管炎，紛紛前來就醫，因此不分族群盡量待在室內最好，同時也要關妥窗戶，避免汙染物進入室內。

空汙嚴重期間，民眾在室內也要注意，陳育民表示，對嚴重慢性肺阻塞（COPD）、氣喘、支氣管敏感者，最好的情況是不要暴露在空汙環境下，在室內則要將窗戶關好，避免「空氣交流」，亦可搭配空調讓室內維持氣流；若要外出則建議選擇大眾運輸，避免開車、騎車製造新的空氣汙染源，讓空汙加劇。

疫情期間民眾都戴好口罩，如今口罩令解除，是否等於暴露在空汙危害中？陳育民表示，口罩對於預防PM2.5這類微小分子的功用不大，除非是「N95」口罩，一般醫療用口罩預防效果有限，最好還是待在室內，做好預防措施。