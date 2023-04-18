又被矮化？氣候組織SBTi把台灣變「中國省分」惹議

「科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets Initiative, SBTi）」是全球最主要的企業氣候目標標準制定者，至今已審核超過1000件符合國際氣候目標的企業減碳計畫，包含至少94家台灣知名企業取得SBTi。不過，在SBTi官網上，這些台灣企業的國名都被以「台灣，中國省分（Taiwan, Province of China）」稱之，倫敦政經學院訪問學人、台北市前環保局長劉銘龍認為此舉對台灣不公平，呼籲企業聯名要求SBTi「正名」。

劉銘龍在個人臉書指出，這兩年為因應國際氣候公約設定的全球氣溫升幅限制在1.5°C範圍之內，加上全球對企業推動ESG的要求，台灣許多知名企業紛紛宣告淨零排碳並展開行動，至於如何做出符合「巴黎協定」的淨零目標與作為，則透過參與SBTi取得驗證，確認企業未來的短中長期科學減碳目標與承諾，這是目前普遍被接受的科學途徑，也是台灣企業參與國際淨零行動的自主貢獻。

不過，劉銘龍也發現，根據SBTi官網的資料，台灣目前有94家知名企業參與SBTi，並有36家已完成目標驗證，而官網關於參與的台灣企業，一律以「Taiwan, Province of China（台灣，中國省分）」稱之，這已經明顯矮化台灣企業的努力與貢獻。若不改正，會讓未來想參加企業有疑慮因而卻步，政府想鼓勵企業參與，也會面臨尷尬局面。他呼籲台灣參與的企業，可以聯名要求SBTi，於其官網應做立即更正，讓Taiwan就是Taiwan，以期名實相符，還台灣企業公道。

劉銘龍也舉例，最近讀到歐盟聯合研究中心（JRC）的報告，在介紹台灣的1990-2021年溫室氣體統計資料時，就直接明列「Taiwan」，可見不是做不到。

根據氣候組織「新氣候研究所（New Climate Institute, NCI）」表示，SBTi向參與減碳計畫的企業，收取每家高達1萬4500美元的費用。

安侯永續發展顧問公司董事總經理暨KPMG 氣候變遷與企業永續服務亞太區負責人黃正忠指出， SBTi是國際自願性的民間組織，這些國外民間組織或企業的官網或統計軟體設計時，遇到要填入國家的資料時，通常會把Taiwan分類成China，過去也曾碰過類似狀況，通常是由發現的政府部門主動知會籲請修改，對企業來說，通常不認為「台灣變成中國的一省」值得抗議，因為企業在乎的是所提的減碳目標與承諾是否通過科學驗證，最後企業實踐的減碳成果，也不致於被中國大陸「割稻尾」，只是印證該企業按照其承諾做到減碳目標而已。