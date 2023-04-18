台灣長期失業者為何多是年輕人 學者分析有兩大原因

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
學者指出，在台灣的長期失業者有年輕化和高學歷化的趨勢。記者曾原信／攝影
學者指出，在台灣的長期失業者有年輕化和高學歷化的趨勢。記者曾原信／攝影

根據行政院主計總處「人力資源調查」，受少子女化趨勢與高等教育普及影響，去年青年就業者為208萬人，較2012年減少11.6萬人。學者指出，在台灣的長期失業者有年輕化和高學歷化的趨勢。相較於歐洲國家把「長期失業青年」視為優先協助的對象，台灣對此一族群的關心較少，法律制度也不友善。

台灣的青年失業率是11%，在國際算中段班，比較值得注意的是長期失業青年。文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻表示，台灣從2006年開始，長期失業者有年輕化和高學歷化的趨勢。依主計總處調查，一百個長期失業者中， 15到到29歲的青年占比在5成左右，而其中有四分之一是初次尋職的長期失業青年—從學校畢業後、連續一年找不到工作的失業者。

為什麼青年會長期找不到工作？台大國發所兼任教授辛炳隆認為，主因是年輕人不適應職場。他認為，這個世代的年輕人對工作的選擇不務實、加上父母期望高，找不到理想工作寧可在家或準備考試。政府可做的是透過職業諮詢和訓練，協助對職涯迷惘的年輕人。但如果年輕人不願意改變、調整自己，政府也沒辦法。

但李健鴻認為，一般人把青年長期失業歸咎於「少子女化趨勢與高等教育普及影響」，認為年輕人若找不到理想工作，寧可宅在家裡讓父母養。但他的研究是「社會排除」，受社會偏見的影響，雇主認為「畢業生就業能力差」—解決能力差、抗壓性差，因此不給年輕人機會。

李健鴻指出，台灣對「長期失業青年」不夠了解，會造成制度面的缺失。如就業服務法的規定，對長期失業者的定義是「連續失業期間達一年以上，且辦理勞工保險退保當日前三年內，保險年資合計滿六個月以上，並於最近一個月內有向公立就業服務機構辦理求職登記者。」但對於踏出校門就不曾找到工作的失業青年來說，要符合「保險年資合計滿六個月以上」不容易，無法得到政府的協助。他指出，許多歐洲國家都把「長期失業青年」當成協助重點，如德國多年前便放寬長期失業者的定義，如打零工只要一個月加起來不超過幾天，就能算長期失業者。

失業 青年

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