甫創造300轟紀錄 林智勝移交族名球衣供史前館展示
歷經三年的整建籌備，國立台灣史前文化博物館（史前館）即將在5月19日重新開幕。有別於過去採學術分類只呈現南島族群存在的「過去」，或與整體社會脈動無關聯的「他者」展示，史前館南島常設展廳展出多位原民運動員的球棒或球衣，拉近大家與博物館的距離，引發社會大眾的興趣與共同記憶。
史前館今日特別邀請中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會（原棒協）前來進行先睹為快。原棒協郭源治顧問、甫創造300轟紀錄的林智勝（Ngayaw Ake）一行人除參觀展廳，林智勝也提供族名球衣移交給史前館展示。
林智勝表示，很開心能將族名球衣展示在史前館，以族名Ngayaw Ake取代漢名林智勝是希望將榮耀歸給自己的家人與家族。他表示，
台東是很重要的棒球發源地，甚至可稱為棒球之都。他希望營造更好的職棒環境，讓好的球員留在當地發展，並表示希望未來有更多球衣可以在史前館展出。
史前館館長王長華表示，更新後的南島廳更聚焦於當代性，連結當代社群與人群。在台灣社會的各階層、各角落，原住民族人扮演著多元的角色，處處可見他們的身影，甚至代表台灣在世界上發光發熱，希望未來進館的每一位觀眾都能看到展示與生命經驗的連結，看完展示都能有所感動、也引以為傲。
南島廳單元五「溝通」展廳，陳列郭源治、張泰山（Ati Masaw）、林智勝（Ngayaw Ake）、陳鏞基（Mayaw Ciru）等選手在許多經典賽事使用過的球衣、球具，也展示台東縣境內三級棒球隊球衣與修補多次的棒球與斷掉的球棒，更運用多媒體影片呼應體育選手面對輸贏壓力、受傷或者時不我予時展現的韌性及毅力。
史前館與原棒協共同製作的紀錄片《史前館X原棒協：原動30》將在本週正式於史前館社群平台放映。除了棒球，該展區也同步展示代表台灣的舉重選手郭婞淳、田徑選手楊傳廣、楊俊瀚等的球衣球鞋獎牌，以及來自太平洋的橄欖球隊，如：紐西蘭All Blacks、斐濟、薩摩亞、東加等國家隊使用的器具。
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