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跨領域結盟 北護大與北科大簽署照護人才培育備忘錄

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
兩校參與簽約儀式教師合影（前排左起：北護大護理學院劉玟宜院長、北護大校長吳淑芳、北科大設計學院吳可久院長；後排為兩校與會教師）。圖／北護大提供
兩校參與簽約儀式教師合影（前排左起：北護大護理學院劉玟宜院長、北護大校長吳淑芳、北科大設計學院吳可久院長；後排為兩校與會教師）。圖／北護大提供

為培育前瞻照護人才，擴展學生專業就業的加值力及競爭力，國立台北護理健康大學護理學院、國立台北科技大學設計學院於今天（4月17日）結盟簽訂跨域合作前瞻照護人才培育備忘錄，突破傳統護理教育單一專業框架，首創前瞻照護跨域人才教育模式，攜手創新設計照護環境設施與服務流程。

北護大是國內唯一聚焦護理健康照護專業大學，校長吳淑芳表示，該校獲得QS世界大學五星級肯定，在2023年最新公布QS世界大學「護理學科」排名，獲得全球第62名、亞洲前10、國立大學第一名的優異表現。

此外，北護大更榮獲全國醫護生技類企業最愛科技大學第一名，吳淑芳指出，治校主軸為教育創新與加值，並以學生為中心，與外部聯結建立全球夥伴關係等為策略方針，期待成為亞太地區護理健康照護標竿大學。

北護大護理學院長劉玟宜表示，隨著社會變遷及科技發展，照護及教育模式變革快速，傳統培育單一護理專業能力教育方式已經不符時代需求，需有前瞻專業照護加值力。

自107年度起，教育部高等教育深耕計畫中，北護大護理學院即以2030年前瞻照護人員所需加值能力為經，以學校中長程發展目標為緯，做為院整體課程規劃藍圖之依歸。

此外，加速培育加值力，也就是教育部推動前瞻人才所需能力，包括，照護科技融整力、創新設計力及跨域合作力。劉玟宜指出，護理學院透過凝聚主管共識、發展前瞻課程、優化教學環境、培育師資人力、建置開課及成效評量機制等策略。

北護大護理學院在學程上共有四大創新特色，分別為智慧照護科技應用、長期照護管理、國際照護溝通、中醫照護應用，112年起，持續創新加值就業競爭力，包括「健康照護創新設計」及「數位化創新衛教」，希望成為亞太地區培育前瞻專業照護人力的標竿學院。

吳淑芳表示，該校較缺乏設計創新相關科系，為此，與台北科技大學設計學院搭建簽訂跨域合作備忘錄，希望透過設計專業領域合作，共同創新研發解決照護情境的環境設施或服務流程。

北科大設計學院院長吳可久表示，期盼這次跨域合作新契機，開啟兩院教研實質合作的新火花，創造照護對象之福祉。

劉玟宜指出，在教育部辦理設計思考跨域人才培育苗圃計畫中，北護大護理學院與北科大已有合作工作坊，本次合作備忘錄的簽定，更有助落實跨校院的教研交流與推展前瞻護理跨域人才培育之機制及成果。

北護大吳淑芳校長見證兩院長簽約儀式（左起：北護大護理學院劉玟宜院長、北護大校長吳淑芳、北科大設計學院吳可久院長）。圖／北護大提供
北護大吳淑芳校長見證兩院長簽約儀式（左起：北護大護理學院劉玟宜院長、北護大校長吳淑芳、北科大設計學院吳可久院長）。圖／北護大提供

教育部 競爭力

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