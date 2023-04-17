跨領域結盟 北護大與北科大簽署照護人才培育備忘錄

為培育前瞻照護人才，擴展學生專業就業的加值力及競爭力，國立台北護理健康大學護理學院、國立台北科技大學設計學院於今天（4月17日）結盟簽訂跨域合作前瞻照護人才培育備忘錄，突破傳統護理教育單一專業框架，首創前瞻照護跨域人才教育模式，攜手創新設計照護環境設施與服務流程。

北護大是國內唯一聚焦護理健康照護專業大學，校長吳淑芳表示，該校獲得QS世界大學五星級肯定，在2023年最新公布QS世界大學「護理學科」排名，獲得全球第62名、亞洲前10、國立大學第一名的優異表現。

此外，北護大更榮獲全國醫護生技類企業最愛科技大學第一名，吳淑芳指出，治校主軸為教育創新與加值，並以學生為中心，與外部聯結建立全球夥伴關係等為策略方針，期待成為亞太地區護理健康照護標竿大學。

北護大護理學院長劉玟宜表示，隨著社會變遷及科技發展，照護及教育模式變革快速，傳統培育單一護理專業能力教育方式已經不符時代需求，需有前瞻專業照護加值力。

自107年度起，教育部高等教育深耕計畫中，北護大護理學院即以2030年前瞻照護人員所需加值能力為經，以學校中長程發展目標為緯，做為院整體課程規劃藍圖之依歸。

此外，加速培育加值力，也就是教育部推動前瞻人才所需能力，包括，照護科技融整力、創新設計力及跨域合作力。劉玟宜指出，護理學院透過凝聚主管共識、發展前瞻課程、優化教學環境、培育師資人力、建置開課及成效評量機制等策略。

北護大護理學院在學程上共有四大創新特色，分別為智慧照護科技應用、長期照護管理、國際照護溝通、中醫照護應用，112年起，持續創新加值就業競爭力，包括「健康照護創新設計」及「數位化創新衛教」，希望成為亞太地區培育前瞻專業照護人力的標竿學院。

吳淑芳表示，該校較缺乏設計創新相關科系，為此，與台北科技大學設計學院搭建簽訂跨域合作備忘錄，希望透過設計專業領域合作，共同創新研發解決照護情境的環境設施或服務流程。

北科大設計學院院長吳可久表示，期盼這次跨域合作新契機，開啟兩院教研實質合作的新火花，創造照護對象之福祉。