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長榮航勤拖機作業出包 疑拖車駕駛疏忽肇禍
長榮航勤拖機作業昨（16日）深夜11時許發生一起碰撞意外，一名長榮航勤拖車駕駛員於長榮航太第一棚廠前執行空機拖機作業時，因作業不慎，造成一架長榮航空A321-200飛機碰觸停放於停機坪之長榮航空777-300ER客機，造成A321-200飛機右側翼尖及777-300ER機鼻受損。長榮航空表示，詳細事發原因仍待調查。
長榮航空表示，昨天深夜長榮航勤在桃園機場執行一架長榮航空A321-200空機拖機作業時，拖車駕駛員於滑行道轉彎進入停機坪時，因作業不慎，使該飛機碰觸停放於停機坪之長榮航空777-300ER客機，造成A321-200飛機右側翼尖及777-300ER機鼻受損。長榮航勤已主動通報主管機關此異常事件，並暫停肇事員工的勤務；至於詳細事發原因仍待相關單位進一步調查。
據瞭解，長榮航勤拖機都有一定的SOP，並會於作業前先檢查拖機路線是否有障礙物或危險點，另會於危險點指派翼尖員指揮監督，昨事發地點如果依照正確拖機路線並非危險點，因此沒有配置翼尖員指揮，至於為何會發生兩機碰觸，尚待進一步調查釐清。
知情人士透露，闖禍的拖車駕駛員從事該項職務已經很多年了，算是資深員工，在職期間也不曾發生過類似碰撞事件；發生碰撞的位置位於長榮航空的維修棚廠前，屬於自主管理區，拖機的路線如果正確也不用配置翼尖員指揮，可能是拖車駕駛在某些細節上疏忽了才會闖禍，但確切的肇事原因還是要等調查結果出爐才知道。
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